حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية شمال الأقصر، برئاسة رئيس المدينة اللواء محمد صحصاح، حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وهذا في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وتنفيذًا لأعمال الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وفي إطار تنفيذ توجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لكافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.وأسفرت الحملة، عن تنفيذ 2 قرار إزالة تعديات بقريتى البغدادى والحبيل على أرض ولاية الطرق والكبارى على مساحة 150 مترا و100 متر بإجمالى 250 مترا.شارك فى الحملة كل من محسن ربيع نائب رئيس مركز البياضية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية ومعدات الحملة الميكانيكية ومركز شرطة البياضية.