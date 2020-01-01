حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالأقصر
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:59 م
هدى الأميرطباعة
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية شمال الأقصر، برئاسة رئيس المدينة اللواء محمد صحصاح، حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وهذا في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وتنفيذًا لأعمال الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وفي إطار تنفيذ توجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لكافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأسفرت الحملة، عن تنفيذ 2 قرار إزالة تعديات بقريتى البغدادى والحبيل على أرض ولاية الطرق والكبارى على مساحة 150 مترا و100 متر بإجمالى 250 مترا.
شارك فى الحملة كل من محسن ربيع نائب رئيس مركز البياضية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية ومعدات الحملة الميكانيكية ومركز شرطة البياضية.
وأسفرت الحملة، عن تنفيذ 2 قرار إزالة تعديات بقريتى البغدادى والحبيل على أرض ولاية الطرق والكبارى على مساحة 150 مترا و100 متر بإجمالى 250 مترا.
شارك فى الحملة كل من محسن ربيع نائب رئيس مركز البياضية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية ومعدات الحملة الميكانيكية ومركز شرطة البياضية.