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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

احتفال مستشفى الأقصر العام بانتهاء عمل المجموعة الرابعة للعزل (صور)

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:56 م
احتفال مستشفى الأقصر
احتفال مستشفى الأقصر العام
هدى الأمير
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احتفلت إدارة مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى، بقيادة الدكتور خلف عمر، بخروج المجموعة الرابعة، بقيادة الدكتور أحمد خليل، مدير الفريق الرابع للعزل، لمساهمتهم خلال الفترة الماضية في علاج عدد كبير من مصابي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية متنوعة.

وقدم الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، التهنئة بقدوم عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أنه بالنسبة للقطاع الصحى بالأقصر يتم العمل بخطى ثابتة للتوصل إلى إعلان صفر إصابات من فيروس كورونا المستجد قريبًا، حيث إن المستشفى العام حاليًا يستقبل بعض الحالات، وفى خلال أيام بسيطة تنتهى موجة كورونا من جميع مستشفيات المحافظة.

من جانبه، أكد عبدالرحيم أبوالحجاج، المتحدث الإعلامى لمستشفى الأقصر العام، وصول عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 387 حالة شفاء، و23 عملية جراحية متنوعة ما بين ولادة قيصرية وعظام وجراحة عامة، وأن الفرق الطبية حققت سلسلة من النجاحات، بعد أن ألقى على عاتقها العلاج لمصابي كورونا واستقبالهم بصورة يومية.

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