«خليها على الله».. بتول عرفة تستعد لطرح كليب محمد سرور الجديد

سلمت المخرجة بتول عرفة النسخة النهائية من فيديو كليب أغنية "خليها على الله" للشركة المنتجة وبدأ العد العكسي لطرح الأغنية والفيديو كليب للفنان محمد سرور.الأغنية صيفية وتحمل الكثير من روح الأمل والتفاؤل من حيث الكلمات واللحن والتوزيع الموسيقي.قام بتأليف الكلمات الشاعر الموسيقي مؤمن راجح وألحان د. مصطفى العسال والتوزيع الموسيقي أحمد حسام.وقامت المخرجة بتول فرحة بإعداد فكرة تليق بروح الأغنية واعدة الجمهور بفيديو كليب بروح مريحة ومبهرة.يتوقع طرح الفيديو كليب والأغنية على الفضائيات وإذاعات الـ FM المصرية أول يوم عيد الأضحى.