السعودية تدعو حجاج بيت الله الحرام الالتزام بالإجراءات الوقائية

دعت وزارة الصحة السعودية، حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي ولبس الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية لضمان سلامة الجميع.وقال المتحدث الرسمي بالوزارة الدكتور محمد العبد العالي – في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء: إن الحالة الصحية لحجاج بيت الله مطمئنة ولم تُسجّل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة ومن ضمنها فيروس كورونا كوفيد١٩.وأوضح أن وزارة الصحة أكملت جاهزيتها لتقديم الخدمات الصحية بتضافر جهود القطاعات الصحية، حيث قامت بتجهيز المرافق الصحية في المشاعر المقدسة، التي شملت 6 مستشفيات موزعة في المشاعر، و51 عيادة، و200 سيارة إسعاف، و62 فريقا ميدانيا، وكذلك مستشفى ميدانيا وعيادة متنقلة، وجهزت (6) سيارات إسعاف عالية التجهيز، و(3) عيادات في مقر سكن الحجاج.وأفاد بأن الصحة وفّرت قـائدا صحيا لكل مجموعة للتأكد من الحالة الصحية للحجاج وتقديم الرعاية الفورية لهم، ومتابعتهم في رحلة حجهم كاملة.وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إلى أن الوزارة تشارك في موسم هذا العام بعدد من الكوادر الطبية والفنية في تقديم الخدمات الصحية للحجاج، حيث يبلغ عددهم (8000)، كما أنها وفرت عددا من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في خفض درجة الحرارة، والتقليل من حالات الإجهاد الحراري، وضربات الشمس.وأكد أن هذه الجهود والخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة من أجل موسم حج صحي وآمن وسط تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية العالمية؛ لضمان سلامة الحجاج حتى عودتهم إلى مقر إقامتهم سالمين آمنين شاملة تطبيق مبدأ "العزل الصحي" قبل وبعد أداء فريضة الحج على جميع حجاج هذا العام.من جانبه.. استعرض المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب، الموجز الأمني لليوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية)، مبينًا أنه جرى استكمال نقل الحجاج من مقر إقامتهم في مكة المكرمة إلى ميقات السيل الكبير لعقد نية الحج وبداية التلبية ومن ثم الذهاب للمسجد الحرام لأداء طواف القدوم، ومن ثم وصولهم لمقر السكن المخصص لهم في مشعر منى بالمواعيد المحددة في تنظيم حجهم بدون أي ملحوظات، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لموسم حج 1441هـ.وأوضح أن الحجاج سيقضون يوم التروية في منى قبل انطلاقهم في رحلة التصعيد صباح يوم غد إلى عرفات، حيث استكملت قيادات أمن الحج وجميع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن استعداداتها وفق الخطط والتنظيمات المعتمدة؛ لتسهيل وتيسير أداء حجاج بيت الله الحرام شعائر الحج بأمان وطمأنينة.وقال الشلهوب: "إن رجال الأمن يواصلون تنفيذ مهامهم بفرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة لتنفيذ تعليمات منع الدخول إلى المشاعر بدون تصريح، وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم".