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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رسميًا.. إليسا تطرح ألبومها الجديد السبت

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:50 م
إليسا
إليسا
محمد مجدي
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أعلن الملحن محمد رحيم، عن الموعد الرسمي لألبوم إليسا الجديد "إليسا 2020"، وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام.

ونشر رحيم مقطع فيديو لبرومو إحدى أغنيات الألبوم والتي حملت عنوان "عظيمة" وعلق عليها: "3 أيام إن شاء الله ونازل الألبوم، برومو أغنية عظيمة، كلمات نادر عبدالله، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم".

وجاءت في كلمات الأغنية: "وارتكبت في حق نفسي جريمة"، وهي الأغنية التي تعاونت فيها إليسا مع ثلاثة موسيقيين من مصر، ووضعتها في ألبومها الجديد.

يذكر أن إليسا انتهت من كل تفاصيله من حيث أعمال الميكساج الخاصة والأعمال التي استقرت عليها لوضعها في الألبوم، حيث تتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين على مستوى العالم العربي.

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