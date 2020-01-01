رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مياه الأقصر تعلن حالة التأهب القصوى خلال أيام عيد الأضحى

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:49 م
مياه الأقصر
مياه الأقصر
هدى الأمير
طباعة
أصدر لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتشتمل استعدادات شركة المياه والصرف الصحي بالأقصر على:
- متابعة رئيس مجلس الإدارة بشكل مستمر لمديرى الإدارات بجميع أنحاء محافظة الأقصر.
- متابعة مدير عام المياه ومدير عام الصرف لكافة المحطات داخل المحافظة.
- غرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥، حيث تم التأكيد على الجاهزية داخل غرفة عمليات الخط الساخن خلال الـ 24 ساعة مع تكثيف العمالة داخل الخط خلال الثلاث ورديات، طوال أيام عيد الأضحى المبارك.
- التأكيد والمتابعة على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، ومتابعة خدمة "الواتس آب" بصفة مستمرة والصفحة الرسمية (شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر) على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والمتابعة المستمرة كل ساعتين لغرفة عمليات الخط الساخن بالإدارات التابعة والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفاءتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد.
- إجراء المتابعة مع رئيس قطاع التشغيل والصيانة فى حالة حدوث أى أعطال مفاجأة والتنسيق والمتابعة مع إدارة الشبكات.
- متابعة مدير عام المياه للصيانات الدورية للمحطات والتأكد من سلامة طلمبات المياه.
- متابعة مدير عام الصرف الصحى لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات وعمل اختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال إنقطاع التيار الكهربائي.
- التنبيه على الحملة الميكانيكية لرفع درجة استعداد السيارات والمعدات خاصة (سيارات الطوارئ ومياه الشرب وسيارات الكسح)، وذلك فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
- التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إنسداد بالخطوط الرئيسية أو الفرعية.
- إبلاغ رئيس مجلس الأدارة ومدير عام المياه ومدير عام الصرف ومدير عام الخط الساخن بأى طارئ فى حينه.
- كما يتم إبلاغ الجهات الخارجية المعنية (غرفة عمليات المحافظة - الشركة القابضة لمياه الشرب - حماية النيل - البيئة - الصحة).
- الإبلاغ الفورى لإدارة التوعية والإعلام بأى تغيرات فى حالة وجود أعطال لإصدار بيان توضيحى للمواطنين بوسائل الإعلام المختلفة.
- زيادة نشاط وحدة المتابعة الميدانية خلال الورديات، ومراجعة 80% من المكالمات التليفونية الواردة من المواطنين على الكول سنتر، وإبلاغ الموظف المقصر فى حالة وجود تقصير والتوجيه بلفت النظر، والمحاسبة فى حال التكرار.
- التواصل المستمر مع مدير إدارة الكهرباء لمواجهة أى انقطاع بالتيار الكهربى العمومى.

كما تناشد الشركة المواطنين بمحافظة الأقصر سرعة الاتصال والإبلاغ فى حالة حدوث مشكلة أو انقطاع فى المياه بغرفة عمليات الخط الساخن 125 من تليفون أرضى – أو رقم 0952282406 – رقم 01147999752 من أى شبكة إتصالات أخرى.

موضوعات متعلقة

«خلوه عندكم».. أبناء يرفضون استلام والدهم من «عزل بلطيم»

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى القاهرة والمحافظات

شقيق «طبيب الغلابة» يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

الوزير: رفع أسعار تذاكر 38 قطارا غدا.. و«الأولى الفاخرة» بـ125 جنيها

الصور

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

الأكثر قراءة

استمرار الانخفاض.. الصحة: 37 وفاة و409 إصابات جديدة بكورونا

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

تفاصيل موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

الوزير: رفع أسعار تذاكر 38 قطارا غدا.. و«الأولى الفاخرة» بـ125 جنيها

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

انتقام الزعيم.. أسرار أشهر معركة بين أحمد زكي وعادل إمام بسبب «هستيريا»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

نجم الساعة

قائمة أفلام عيد الأضحى 2020

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

علماء يشيدون بـ«اختراق علمي» للكشف عن مرض لا دواء له

شاهد.. «نيولوك» محمد صلاح بعد قص شعره.. «حلق كابوريا»

الآن التسجيل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس.. أوائل الثانوية العامة

طريقة سهلة لاستقبال تردد قناة الزمالك على النايل سات 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا رفضت اليونان العرض التركى؟
صفوت البياضي
انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية انتكاسة خطيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
مستقبل العولمة.. رؤية صينية «1»
مؤمن المحمدي
عبدالحى أديب
المزيد

الثقافة

مواهب مطروح الشابة تواصل عروضها الغنائية

«فى محبة القراءة».. قاعات إطلاع مجانية توفرها «الثقافة» للباحثين

دار الكتب المصرية.. 150 عاما من ذاكرة الوطن

«جماليات النص بين الكتابة والقراءة» ضمن «ثقافة أونلاين»