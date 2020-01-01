مياه الأقصر تعلن حالة التأهب القصوى خلال أيام عيد الأضحى
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:49 م
هدى الأميرطباعة
أصدر لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وتشتمل استعدادات شركة المياه والصرف الصحي بالأقصر على:
- متابعة رئيس مجلس الإدارة بشكل مستمر لمديرى الإدارات بجميع أنحاء محافظة الأقصر.
- متابعة مدير عام المياه ومدير عام الصرف لكافة المحطات داخل المحافظة.
- غرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥، حيث تم التأكيد على الجاهزية داخل غرفة عمليات الخط الساخن خلال الـ 24 ساعة مع تكثيف العمالة داخل الخط خلال الثلاث ورديات، طوال أيام عيد الأضحى المبارك.
- التأكيد والمتابعة على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، ومتابعة خدمة "الواتس آب" بصفة مستمرة والصفحة الرسمية (شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر) على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والمتابعة المستمرة كل ساعتين لغرفة عمليات الخط الساخن بالإدارات التابعة والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفاءتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد.
- إجراء المتابعة مع رئيس قطاع التشغيل والصيانة فى حالة حدوث أى أعطال مفاجأة والتنسيق والمتابعة مع إدارة الشبكات.
- متابعة مدير عام المياه للصيانات الدورية للمحطات والتأكد من سلامة طلمبات المياه.
- متابعة مدير عام الصرف الصحى لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات وعمل اختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال إنقطاع التيار الكهربائي.
- التنبيه على الحملة الميكانيكية لرفع درجة استعداد السيارات والمعدات خاصة (سيارات الطوارئ ومياه الشرب وسيارات الكسح)، وذلك فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
- التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إنسداد بالخطوط الرئيسية أو الفرعية.
- إبلاغ رئيس مجلس الأدارة ومدير عام المياه ومدير عام الصرف ومدير عام الخط الساخن بأى طارئ فى حينه.
- كما يتم إبلاغ الجهات الخارجية المعنية (غرفة عمليات المحافظة - الشركة القابضة لمياه الشرب - حماية النيل - البيئة - الصحة).
- الإبلاغ الفورى لإدارة التوعية والإعلام بأى تغيرات فى حالة وجود أعطال لإصدار بيان توضيحى للمواطنين بوسائل الإعلام المختلفة.
- زيادة نشاط وحدة المتابعة الميدانية خلال الورديات، ومراجعة 80% من المكالمات التليفونية الواردة من المواطنين على الكول سنتر، وإبلاغ الموظف المقصر فى حالة وجود تقصير والتوجيه بلفت النظر، والمحاسبة فى حال التكرار.
- التواصل المستمر مع مدير إدارة الكهرباء لمواجهة أى انقطاع بالتيار الكهربى العمومى.
كما تناشد الشركة المواطنين بمحافظة الأقصر سرعة الاتصال والإبلاغ فى حالة حدوث مشكلة أو انقطاع فى المياه بغرفة عمليات الخط الساخن 125 من تليفون أرضى – أو رقم 0952282406 – رقم 01147999752 من أى شبكة إتصالات أخرى.
وتشتمل استعدادات شركة المياه والصرف الصحي بالأقصر على:
- متابعة رئيس مجلس الإدارة بشكل مستمر لمديرى الإدارات بجميع أنحاء محافظة الأقصر.
- متابعة مدير عام المياه ومدير عام الصرف لكافة المحطات داخل المحافظة.
- غرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥، حيث تم التأكيد على الجاهزية داخل غرفة عمليات الخط الساخن خلال الـ 24 ساعة مع تكثيف العمالة داخل الخط خلال الثلاث ورديات، طوال أيام عيد الأضحى المبارك.
- التأكيد والمتابعة على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، ومتابعة خدمة "الواتس آب" بصفة مستمرة والصفحة الرسمية (شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر) على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والمتابعة المستمرة كل ساعتين لغرفة عمليات الخط الساخن بالإدارات التابعة والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفاءتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد.
- إجراء المتابعة مع رئيس قطاع التشغيل والصيانة فى حالة حدوث أى أعطال مفاجأة والتنسيق والمتابعة مع إدارة الشبكات.
- متابعة مدير عام المياه للصيانات الدورية للمحطات والتأكد من سلامة طلمبات المياه.
- متابعة مدير عام الصرف الصحى لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات وعمل اختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال إنقطاع التيار الكهربائي.
- التنبيه على الحملة الميكانيكية لرفع درجة استعداد السيارات والمعدات خاصة (سيارات الطوارئ ومياه الشرب وسيارات الكسح)، وذلك فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
- التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إنسداد بالخطوط الرئيسية أو الفرعية.
- إبلاغ رئيس مجلس الأدارة ومدير عام المياه ومدير عام الصرف ومدير عام الخط الساخن بأى طارئ فى حينه.
- كما يتم إبلاغ الجهات الخارجية المعنية (غرفة عمليات المحافظة - الشركة القابضة لمياه الشرب - حماية النيل - البيئة - الصحة).
- الإبلاغ الفورى لإدارة التوعية والإعلام بأى تغيرات فى حالة وجود أعطال لإصدار بيان توضيحى للمواطنين بوسائل الإعلام المختلفة.
- زيادة نشاط وحدة المتابعة الميدانية خلال الورديات، ومراجعة 80% من المكالمات التليفونية الواردة من المواطنين على الكول سنتر، وإبلاغ الموظف المقصر فى حالة وجود تقصير والتوجيه بلفت النظر، والمحاسبة فى حال التكرار.
- التواصل المستمر مع مدير إدارة الكهرباء لمواجهة أى انقطاع بالتيار الكهربى العمومى.
كما تناشد الشركة المواطنين بمحافظة الأقصر سرعة الاتصال والإبلاغ فى حالة حدوث مشكلة أو انقطاع فى المياه بغرفة عمليات الخط الساخن 125 من تليفون أرضى – أو رقم 0952282406 – رقم 01147999752 من أى شبكة إتصالات أخرى.