مياه الأقصر تعلن حالة التأهب القصوى خلال أيام عيد الأضحى

أصدر لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك.وتشتمل استعدادات شركة المياه والصرف الصحي بالأقصر على:- متابعة رئيس مجلس الإدارة بشكل مستمر لمديرى الإدارات بجميع أنحاء محافظة الأقصر.- متابعة مدير عام المياه ومدير عام الصرف لكافة المحطات داخل المحافظة.- غرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥، حيث تم التأكيد على الجاهزية داخل غرفة عمليات الخط الساخن خلال الـ 24 ساعة مع تكثيف العمالة داخل الخط خلال الثلاث ورديات، طوال أيام عيد الأضحى المبارك.- التأكيد والمتابعة على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، ومتابعة خدمة "الواتس آب" بصفة مستمرة والصفحة الرسمية (شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر) على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والمتابعة المستمرة كل ساعتين لغرفة عمليات الخط الساخن بالإدارات التابعة والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفاءتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد.- إجراء المتابعة مع رئيس قطاع التشغيل والصيانة فى حالة حدوث أى أعطال مفاجأة والتنسيق والمتابعة مع إدارة الشبكات.- متابعة مدير عام المياه للصيانات الدورية للمحطات والتأكد من سلامة طلمبات المياه.- متابعة مدير عام الصرف الصحى لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات وعمل اختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال إنقطاع التيار الكهربائي.- التنبيه على الحملة الميكانيكية لرفع درجة استعداد السيارات والمعدات خاصة (سيارات الطوارئ ومياه الشرب وسيارات الكسح)، وذلك فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك.- التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إنسداد بالخطوط الرئيسية أو الفرعية.- إبلاغ رئيس مجلس الأدارة ومدير عام المياه ومدير عام الصرف ومدير عام الخط الساخن بأى طارئ فى حينه.- كما يتم إبلاغ الجهات الخارجية المعنية (غرفة عمليات المحافظة - الشركة القابضة لمياه الشرب - حماية النيل - البيئة - الصحة).- الإبلاغ الفورى لإدارة التوعية والإعلام بأى تغيرات فى حالة وجود أعطال لإصدار بيان توضيحى للمواطنين بوسائل الإعلام المختلفة.- زيادة نشاط وحدة المتابعة الميدانية خلال الورديات، ومراجعة 80% من المكالمات التليفونية الواردة من المواطنين على الكول سنتر، وإبلاغ الموظف المقصر فى حالة وجود تقصير والتوجيه بلفت النظر، والمحاسبة فى حال التكرار.- التواصل المستمر مع مدير إدارة الكهرباء لمواجهة أى انقطاع بالتيار الكهربى العمومى.كما تناشد الشركة المواطنين بمحافظة الأقصر سرعة الاتصال والإبلاغ فى حالة حدوث مشكلة أو انقطاع فى المياه بغرفة عمليات الخط الساخن 125 من تليفون أرضى – أو رقم 0952282406 – رقم 01147999752 من أى شبكة إتصالات أخرى.