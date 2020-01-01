محافظ شمال سيناء يستعرض استعدادات عيد الأضحى المبارك

استعرض محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك وجهودها المختلف في عدد من القضايا، وذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى عقد مساء اليوم، عن طريق الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.وأكد المحافظ على عرض الموقف التنفيذي لاستعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك، والإجراءات التنفيذية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد من حيث عدد الإصابات والشفاء والوفيات، وكذا موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد التعقيم والأدوية الخاصة بمكافحة الفيروس وأعمال التطهير والتعقيم للمنشآت داخل المحافظة، وعرض أرصدة السلع الغذائية والمواد التموينية بالمحافظة إلى جانب موقف صرف منحة العمالة غير المنتظمة، وموقف امتحانات الدبلومات الفنية.وشدد المحافظ على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء وإغلاق الشواطئ والحدائق والمنتزهات ومنع أية تجمعات خلال العيد إلى جانب تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات أخرى فرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة لمتابعة الإخطارات والشكاوى خلال أيام العيد.وأكد استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحى والمرور والمطافئ والأمن، وأن يكون هناك مدير مسئول فى كل قطاع.. مع تنظيم الإجازات بالنسبة لباقى العاملين وفقا لجدول نوبتجيات.ووجه المحافظ رؤساء مجالس المدن بتنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة، وعدم استغلال البعض لأجازة العيد والبناء المخالف، مشددا على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء.وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصى مع حالات الاشتباه، مؤكدًا أنه تم الاشتباه في عدد 368 حالة على مستوى المحافظة، من بينها 92 حالة إيجابية و58 حالة سلبية و9 حالات تحت العلاج بالمستشفيات و10 حالات تحت الفحص و36 حالة بالعزل المنزلى وشفاء 241 حالة ووفاة 20 حالة أخرى.كما أشار محافظ شمال سيناء إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات تكفى حتى 3 أشهر قادمة.. إلى جانب توافر مواد وأدوات التعقيم بكميات تكفى لمدة شهر، وتوافر كميات من الأدوية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ومستلزمات مكافحة العدوى فى مخازن المديرية والمستشفيات، مؤكدًا تطهير وتعقيم 691 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية بشمال سيناء.وأعلن المحافظ، وجود 4 مستشفيات للعزل بالمحافظة، وهي مستشفى بئر العبد "مستشفى إحالة" بطاقة 86 سريرًا و25 سرير عناية مركزة و4 أجهزة تنفس صناعي، ومستشفى العريش العام بطاقة 36 سرير عزل و19 سرير عناية مركزة و21 جهاز تنفس صناعي، ومستشفى الشيخ زويد بطاقة 4 سراير عزل و3 سراير عناية مركزة وجهاز تنفس صناعي، ومستشفى نخل المركزي بطاقة 22 سرير عزل و26 سرير عناية مركزة وجهاز تنفس صناعي.وأكد المحافظ على توافر أرصدة من السلع الغذائية والمواد البترولية بالمحافظة، مشيرًا إلى توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وأن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشكلات، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية للمواطنين، علاوة على انتظام وصول السلع الأساسية والخضروات والفواكه إلى المحافظة، وهناك تشديد من الرقابة التموينية والحملات لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين.ولفت المحافظ إلى اتخاذ الإجراءات الصحية لتعقيم طلاب الدبلومات الفنية خلال امتحانات نهاية العام الدراسى.. إلى جانب اتباع بروتوكول وزارة الصحة للحفاظ على صحتهم، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد طلاب الدبلومات الفنية يبلغ 4597 طالبًا وطالبة موزعين على عدد 24 لجنة على مستوى المحافظة، مؤكدًا على أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بلغ 2953 طالبًا وطالبة، وقد حضر منهم الامتحانات 2930 طالبا وطالبة بنسبة حضور بلغت 99.2 %.حضر اللقاء مع المحافظ أثناء العرض كل من: فتحى راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، سعدية محمود حسن مدير عام التضامن الاجتماعى، وحمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.