كندا تجيز استخدام أول عقار لعلاج فيروس كورونا

أجازت وزارة الصحة الكندية، بالتسويق المشروط لعقار "فيكلوري-رمديسيفير" لعلاج مرض كوفيد-19، ليصبح أول علاج معتمد ضد فيروس كورونا المستجد في كندا.وأوضحت شركة "جيلاد ساينسز كندا" للأدوية في بيان، اليوم الأربعاء - أن الدواء "موصوف لعلاج كوفيد-19 عند البالغين والمراهقين بعمر 12 سنة فما فوق والذين يزنون 40 كيلوجراما أو أكثر ولديهم التهاب رئوي يحتاجون إلى العلاج بالأكسجين".ولفت البيان إلى أنه تمت دراسة استخدام هذا الدواء في المستشفيات عند المرضى الذين يعانون من المرض في مراحل متقدمة من الشدة.وتؤكد وزارة الصحة الكندية، أنها ستواصل مراقبة سلامة الدواء في كندا عن كثب وستستجيب بسرعة لأي مخاوف تتعلق بالسلامة.ويعتمد تصريح التسويق المشروط الصادر عن وزارة الصحة الكندية على نتائج المرحلة الثالثة من التجارب العالمية التي يقوم بها المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية.