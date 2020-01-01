حسني صالح يكشف التفاصيل الأولية لمسلسل «السادات»

أكد المخرج حسني صالح، أنه استقر على شكل القصة المنتظر طرحها للسيرة الذاتية للرئيس الراحل محمد أنور السادات، والمنتظر صناعتها في عمل درامي مكون من 30 حلقة.وأشار صالح لـ"الدستور"، إلى أنه انتهى من كتابة الحلقة الأولى من المسلسل، ورصد من خلالها العديد من الجوانب التي تخص الرئيس الراحل، وذلك بالتعاون مع أحد المؤلفين الكبار المنتظر الكشف عن هويته خلال الفترة المقبلة.وقال حسني: «العمل في بداياته، لكنني استقريت على الشكل الخارجي له، حيث سنتناول قصة السادات بشكل إنساني من خلال عدد من القصص الحقيقية التي تتناول قصة حياته من البداية إلى النهاية، على أن يكون العمل ضخم إنتاجيًا على حد وصفه».وعن بطل العمل والمرشحين له، قال صالح إنه لا يفكر في هذا الموضوع بالوقت الحالي، على أن يحسم هذا الأمر بعد الانتهاء من كتابة المسلسل والذي يتناول قصه حياة السادات في 30 حلقة.واختتم صالح: "لن نحسم فكرة بطل العمل الآن إلا قبل كتابة العمل، سواء في سنة أو أقل من ذلك، لأنه مشروع ضخم ومليئ بالأمور الكثيرة التي نركز عليها الآن في الكتابة".