مؤسسة «التجاري الدولي» تساهم في رفع كفاءة مستشفى «57357» طبيا وتقنيا

22.9 مليون جنيه إجمالي مساهمات المؤسسة لتوفير الرعاية الصحية للطفل مريض السرطانصرح هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، بإنه إيماناً بالجهود التي تقوم بها مستشفى "57357"، تحرص المؤسسة في إطار دورها المجتمعي على تقديم الدعم المتواصل للمستشفى.وتدعم مؤسسة البنك التجاري الدولي مستشفى سرطان الأطفال "57357" للمساهمة في رفع كفاءة المستشفى طبياً وتقنياً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22.9 مليون جنيه.وأكد أهمية العمل على الدعم المعنوي لمرضي السرطان بشكل عام وخاصة الأطفال منهم، حيث تبلغ نسبة الأطفال المصابين بالسرطان في مصر 42% من مرضى السرطان وفقاً لأخر إحصائيات.ولفت عز العرب إلى مشاركة متطوعين من البنك التجاري الدولي – مصر، كل عام لتنفيذ فكرة بسيطة للاحتفال بالأجواء الرمضانية في المستشفى لإدخال البهجة على المرضى وذويهم، إيماناً بأن الدعم النفسي يساهم في سرعة إستجابة للعلاج ورفع نسبة الشفاء.وأوضح أنه يوجد شراكة بين المؤسسة والمستشفى تمتد لأكثر من 9 سنوات سابقة، حيث تلتزم المؤسسة بتعزيز الخدمات الصحية للأطفال ونشر السعادة كأحد الطرق لرد الجميل للمجتمع.وعلًّق المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، إلى أهمية دعم مقدمي الرعاية الصحية للأطفال المصابين بالسرطان، وتعزيز قدرة وإمكانيات القائمين على الرعاية.تابع: "خصصت المؤسسة 22.9 مليون جنيهاً للمستشفى تنقسم إلى18.9 مليون جنيه لشراء شاشات مراقبة ووحدات مركزية، و4 ملايين جنيه لتمويل الأنشطة الرئيسية لفروع المستشفى في القاهرة وطنطا من ضمنها معامل الأمراض وبنوك الدم ومعامل الأشعة والأدوية وجلسات العلاج الإشعاعي والطب النووي والمستهلكات".وأضاف أن مؤسسة البنك التجاري الدولي ساهمت مؤخراً في "توفير نظام متكامل يتم توصيله بمركز معلومات المستشفى لزيادة كفاءة وسرعة العمل وتسجيل البيانات الطبية للمرضى وإصدار التقارير الطبية أوتوماتيكياً".ووفقاً للشركة المنفذة لتلك المنظومة يساعد هذا النظام على التسجيل الإلكتروني لبيانات المرضي بالمستشفى منذ بداية دخول المريض للمستشفى واللقاء الأول مع الطبيب المختص وجميع الفحوصات والإجراءات التي يتم إتخاذها وذلك عبر Barcode لكل مريض دون تدخل بشري تجنباً لأي أخطاء ممكن أن تحدث لضمان متابعة الحالة الصحية بشكل أمن والرجوع للبيانات والتقارير الطبية لكل حالة في أي وقت.واستطرد أن المؤسسة قدمت الدعم اللازم لتوفير مستلزمات هذا النظام المستحدث علي مستوي قارة أفريقيا، و الذي تم تطبيقه لأول مره في مستشفيي 57357 .ومؤسسة البنك التجاري الدولي غير هادفة للربح تأسست عام 2010 ووضعت على عاتقها المساهمة في تدعيم الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للأطفال الأقل حظا في مصر، وذلك من خلال تمويل برامج التنمية الشاملة والمؤثرة بشكل فعال في تحسين صحة الأطفال وتوفير حياة اجتماعية كريمة لهم.وتعتمد المؤسسة في مصادرها التمويلية على النسبة المخصصة لها سنوياً من أرباح البنك التجاري الدولي وهي 1.5% بالإضافة إلى مساهمة العاملين والعملاء.