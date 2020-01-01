التنمية المحلية: 8 مليارات جنيه استثمارات المرحلة الثانية بـ«حياة كريمة»

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة تكليف رئاسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، مضيفا أن المبادرة تعمل بخطوات سريعة لمواجهة الفقر في القرى المصرية بمختلف المحافظات.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، مقدمة برنامج "الحقيقة"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة منحازة للفئات الأكثر احتياجا والاهتمام بالفئات التي عانت كثيرا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تتكامل مع باقي المبادرات مثل تكافل وكرامة وغيرها من المبادرات.وتابع: أن المبادرة لها 3 تدخلات الأول تدخل خدمي من صرف صحي وخدمات صحية وغيرها، وتدخل ثاني مع الفئات الأكثر هشاشة، وتدخل ثالث اقتصادي مع الفئات الأكثر احتياجًا.وأشار إلى أن عدد القرى والأسر التي استفادت من المبادرة حتى اليوم وصلت فيها إلى المرحلة الأولى في ١١ محافظة أغلبهم في الصعيد، ووصلت لقري كانت بعيدة تماما عن اليد التنموية للدولة وتكلفت ٣.٨ مليار جنيه.وتابع: "المرحلة الثانية من المبادرة بدأت بالفعل باستثمارات تقدر بـ ٨ مليارات جنيه وسنبدأ فيها بعد العيد الأضحى مباشرة".