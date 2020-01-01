السكة الحديد: تشغيل 38 قطار خدمة جديدة على الوجهين القبلى والبحرى

أعلنت هيئة السكة الحديد تشغيل عددًا من القطارات الجديدة، وذلك بناء على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بزيادة عدد القطارات التي تعمل على خطوط السكة الحديد لمواجهة الطلب المتزايد على القطارات خلال الفترة المقبلة.وقامت هيئة السكة الحديد بتشغيل عدد 16 قطار خدمة جديدة علي الوجهين القبلي والبحري والتي ترتكز على تقديم أعلى مستوى من الخدمات، حيث سيتم تشغيل عدد 8 قطارات على الوجه القبلي منهم 4 قطارات روسية (2 قطار القاهرة أسيوط، 2 قطار القاهرة سوهاج) وبالعكس، وعدد 4 قطارات إسباني (القاهرة أسوان وبالعكس) وسيتم تشغيل عدد 8 قطارات على الوجه البحري منهم 2 قطار روسي (القاهرة الإسكندرية) وبالعكس، و2 قطار إسباني (القاهرة بورسعيد) وبالعكس، و2 قطار فرنساوي (القاهرة المنصورة) وبالعكس، وعدد 2 قطار درجة ثانية عادية (طنطا الإسماعيلية) وبالعكس.وتم إضافة خدمة مكيفة جديدة على 10 قطارات تجسد مستوى الخدمة المتميزة الجديدة على القطارات لتعمل على خطوط القاهرة كفر الشيخ، القاهرة المناشي، القاهرة بلبيس الزقاريق المنصورة، القاهرة الإسماعيلية السويس والقاهرة منوف طنطا الإسكندرية بواقع 2 عربة إسباني مكيفة على كل قطار.واستكمالًا لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية برفع مستوى وكفاءة الخدمة بما يليق بمكانة جمهور الركاب، قامت هيئة السكة الحديد بتعديل الخدمة على عدد ١٢ قطار درجة ثالثة عادية إلى خدمة درجة ثانية عادية بواقع عدد 4 قطارات على خط القاهرة منوف طنطا، وعدد 4 قطارات على خط القاهرة بلبيس الزقاريق المنصورة، وعدد 4 قطارات على خط القاهرة المناشي إيتاي.