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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

قيادية بـ«الوفد» تطالب المواطنين بالمشاركة فى انتخابات «الشيوخ»

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:22 م
الدكتورة رضوى محمد
الدكتورة رضوى محمد مختار
إسلام نصير
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ناشدت الدكتورة رضوى محمد مختار، رئيس اللجنة العامة للمرأة بحزب الوفد في بنى سويف، وسكرتير مساعد اتحاد المرأة الوفدية، المواطنين النزول للمشاركة في انتخابات الغرفة التشريعية الثانية "مجلس الشيوخ" المقرر له يومي 11 و12 المقبل.

وأكدت مختار، في بيان لها اليوم، أن مجلس الشيوخ سيسهم بشكل كبير فى توفير الوقت والجهد لمجلس النواب، وبه تكتمل الحياة النيابية إلى جانب تمتعه بخبرات وقامات سياسية وحزبية فى مختلف الآراء والتوجهات والقطاعات المختلفة على مستوى الجمهورية، موضحة أن المشاركة فى الانتخابات بقوة تعكس اهتمامات وحرص المصريين لاستكمال سلسلة الإنجازات التي بدأتها الدولة خلال السنوات الست السابقة.

وطالبت مختار، المواطنين بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا بين الناخبين، والحفاظ على تباعد المسافات كما أوصت وزارة الصحة، لافتة إلى أنها في ظل هذه الجائحة سوف تتواجد بين صفوف الناخبين في بني سويف لتقديم جميع أوجه الدعم لهم، والمساعدة في العملية التنظيمية لدخول وخروج الناخبين من وإلى اللجان الانتخابية.

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