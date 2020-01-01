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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بسمة وهبة: مصر تشهد طفرة اقتصادية ومشروعات قومية عملاقة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:16 م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
سناء إسماعيل
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أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن مصر تشهد طفرة اقتصادية ومشروعات قومية عملاقة تساهم بشكل كبير في نهضتها ونموها، مشيدة بافتتاح الرئيس السيسي 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج بالروبيكى.

وقالت بسمة وهبة خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن مدينة الروبيكي حاجة تشرف والقيادة السياسية تفكر خارج الصندوق واستطاعت استعادة الصناعة القومية، مضيفة: "هذه المشروعات جزء صغير من حجم إنجازات كبير".

وأوضحت أن مصر تتحرك في كل الاتجاهات وتحمي وتبنى شرقًا وغربًا في زمن قياسى، كما تشيد العديد من المصانع، وتعيد صناعات كانت قد قاربت على الانتهاء بفعل الإهمال.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكي، وذلك في الجزء الخاص بالنسيج، والذى يضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، هي مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و٣ مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

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