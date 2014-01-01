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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يكلف اللواء محمد الزلاط رئيسًا لهيئة التنمية الصناعية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:16 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً رقم 1517 لسنة 2020، ونصت مادته الأولى على إعارة اللواء أركان حرب محمد السيد فاضل الزلاط للعمل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اعتباراً من 5 أغسطس لعام 2020، وذلك لمدة عام أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد، ونصت المادة الثانية "يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1194 لسنة 2014 المشار إليه فيما تضمنه من تعيين المهندس مجدي غازي العرابي الحسنين نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2019 المشار إليه، وكل حكم يخالف أحكام القرار الماثل اعتباراً من تاريخ صدوره.

وصدر في منتصف يناير لعام 2019، قراراً بتكليف المهندس مجدى غازى نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية كقائم بأعمال رئيس الهيئة، وسبق أن شغل "غازي" قبل توليه قراراً بتكليفه بمنصب نائب رئيس الهيئة لتنمية المناطق الصناعية لمدة عام خلال أبريل 2014، ملف تخصيص الأراضى أحد أهم الملفات التى يعمل عليها، وشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للمناطق الصناعية الخاصة بالهيئة، مشرفًا على الإدارة المركزية للمناطق الصناعية العامة والدعم الفني، ويتولى ملف متابعة المجمعات الصناعية الصغيرة، والتى يجرى إنشاؤها فى 12 محافظة.

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