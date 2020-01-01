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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ أسوان: 3 آلاف جنيه غرامة ذبح الأضاحي في الشوارع

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:13 م
أشرف عطية
أشرف عطية
رباب الأهواني
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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة وضعت عدة سيناريوهات للاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

وأضاف "عطية"، خلال تصريحاته لـ فضائية "تين"، أنه تقرر فرض 3 آلاف جنيه كغرامة مالية لكل من يقوم بالذبح في الشوارع، خاصة في ظل التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر مجانًا طوال أيام العيد.

وأشار محافظ أسوان إلى أن غرفة العمليات مفتوحة طوال 24 ساعة لتلقي أي شكاوى طوال أيام العيد.


قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بفضل الله ووعي المواطنين أرقام الإصابات بفيروس كورونا في مصر أخذت منخفض الانخفاض في عدد المصابين والوفيات، وهناك تناقص كبير في هذه الأعداد.

وطالب "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، المواطنين بالاستمرار في اتباع كافة الاجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة بأماكن التجمعات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، موضحًا أن هناك العديد من الدولة التي شهدت تراجع في الإصابات، ونتيجة نقص وعي المواطنين وعدم الالتزام بالاحترازات شهدت ارتفاعا في أعداد الإصابات وهناك تخوف من تكرار نفس السيناريو في مصر.

وتابع رئيس الوزراء، أنه حال تزايد الإصابات بكورونا سيجبر الحكومة على العودة لاتخاذ إجراءات أكثر حسم للحد من انتشار فيروس كورونا، وعودة غلق العديد من الأنشطة.

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