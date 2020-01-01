مواهب مطروح الشابة تواصل عروضها الغنائية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم عروضها الفنية والغنائية من خلال فرع ثقافة مطروح، حيث استضاف مسرح قصر ثقافة مطروح لليوم الثانى مجموعة من المواهب الشابة من أبناء المحافظة، وقدموا عددا من الفقرات لكل من "يوسف أيمن، عبدالرحمن أيمن، محمد عبدالمنعم، تقى مجدى"، وأمتعوا الجمهور بأغانٍ مميزة (ألف ليلة وليلة، طاير يا هوا، قال جانى بعد يومين)، ومجموعة من أغانى الزمن الجميل، كما قدم الشباب قصائد شعر وإلقاء، حيث ألقت تقى مجدي، مجموعة من القصائد الشعرية التى نالت إعجاب جمهور الحضور، بينما تراقص محمود لطفى بعرض تنورة مميز.وأعد قصر ثقافة مطروح أونلاين محاضرة بعنوان "كيف نعزز مناعة أولادنا" للدكتورة مايسة البياع، تحدثت من خلالها عن أهمية عمل أنظمة غذائية متنوعة العناصر لتعزيز مناعة الأطفال وتقويتها، إلى جانب فقرة موهبة غنائية شابة من مطروح لفاطمة سليمان، والتى قدمت عددا من الأغاني الطربية.بينما نفذت الفنانة نهلة عبدالفتاح، ورشة ذوى احتياجات خاصة عن التشكيل بالدائرة عرفت من خلالها الفنانة الدائرة بأنها عبارة عن خط منحنى مغلق، وأوضحت طريقة رسم الدائرة باستخدام نماذج متوفرة بالمنزل من أطباق أو بكر لزق ونفذت أكثر من نموذج معتمد على الدوائر.