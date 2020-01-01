أحمد موسى: المقاولون العرب أنهت أعمال إصلاح محور 26 يوليو تمامًا

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، والعاملين بالشركة لإصرارهم على الانتهاء من طريق محور 26 يوليو قبل عيد الأضحى المبارك، وإعادة الطريق أفضل مما كان عليه بكثير وتشغيل الطريق في الاتجاهين.وأوضح أحمد موسى، عبر برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدي البلد»، أن شركة المقاولون العرب أنهت أعمال إصلاح محور 26 يوليو تمامًا، وأعادت تشغيل الطريق فى الاتجاهين قبل عيد الأضحى المبارك.وأكد موسى، أن شركة المقاولون العرب أنهت أعمال إصلاح محور 26 يوليو تمامًا، وإعادة تشغيل الطريق في الاتجاهين قبل عيد الأضحى المبارك.