وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره القبرصي العلاقات المشتركة

بحث عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، هاتفيا مع نظيره القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، العلاقات المشتركة بين البلدين وجهود تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن الجانبين بحثا كذلك عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها القضية الليبية وسبل تعزيز الأمن في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.واستعرض وزير الخارجية الإماراتي، ونظيره القبرصي، تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19"، وجهود البلدين لاحتواء تداعياته ومعالجة آثاره.وأكد عبدالله بن زايد، حرص دولة الإمارات على تطوير وتنمية علاقات التعاون المشترك مع قبرص، وذلك انطلاقا من العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.وفي سياق متصل، بحث الشيخ عبدالله بن زايد، هاتفيا مع ريتشيل أومامو، وزيرة خارجية جمهورية كينيا، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات عديدة ومنها الصحة والأمن الغذائي.وناقشا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" وجهود البلدين لاحتواء تداعياته، حيث أكدا أهمية تعزيز العمل الدولي ودعم الجهود العالمية للتوصل إلى لقاح للمرض، فضلا عن أهمية التعاون المشترك بين البلدين في إطار المنظمات الدولية.وأشاد الوزير الإماراتي، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، ومنها كينيا، وتطوير وتنمية مجالات التعاون المشترك.من جانبها، ثمنت ريتشيل أومامو، الدعم الذي قدمته دولة الإمارات لبلادها لمساعدتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، مؤكدة تطلع كينيا إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يعود بالخير على شعبي البلدين.