أسعار الدواجن تواصل انخفاضها مع حلول عيد الأضحى

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن انخفضت من 23 جنيها للكيلو إلى 19.5 جنيه مع حلول عيد الأضحى المبارك، وستواصل الأسعار انخفاضها خلال العيد وما بعد العيد لمدة شهر، نتيجة الإقبال على استهلاك اللحوم خلال العيد وتخزينها في الثلاجات وانخفاض القوة الشرائية بسبب انتشار مرض كورونا.وقال "الزيني" في تصريحات لـ"الدستور"، إنه لابد من الاستفادة من الفائض في الدواجن خلال انخفاض الأسعار، وذلك من خلال تنفيذ القانون 70 لسنة 2009 والخاص بتنظيم بيع وتداول الطيور الحية كمرحلة أولى في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهو ما يعطي صلاحية أفضل للدواجن بإعطاء سعر عادل للمربي والمستهلك ويعمل على تثبيت الأسعار والحفاظ على صناعة الدواجن.