الغربية: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 251 درجة

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام للعام الدراسي 20202021 من 253 درجة الى 251 درجة، وذلك بعد دراسة الأماكن المتاحة والفراغات فى جميع المدارس بنطاق المحافظة.وأكد محافظ الغربية، حرصه على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، وتحقيق رغباتهم وحرصا على مصلحة الطلاب، مؤكدا على أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بالصف الأول الثانوي العام التقدم بالأوراق المطلوبة حسب الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية.يذكر أن هذه الموافقة تأتي بعد مذكرة العرض المقدمة من ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.