أبرزها «سيد درويش».. عروض مسارح الدولة فى عيد الأضحى

تستعد مسارح الدولة لانطلاق عدة عروض مختلفة في موسم عيد الأضحى المقبل، وذلك في أول عودة للمسرح منذ انطلاق أزمة وباء كورونا الذي توقف بسببه كل النشاطات الفنية في مصر، وتنطلق عروض مسارح الدولة سواء في البيت الفني للفنون الشعبية أو البيت الفني للمسرح في ثاني أيام العيد.ومن المقرر افتتاح العرض المسرحي الجديد "سيد درويش" الذي ينتجه البيت الفني للفنون الشعبية علي مسرح البالون بالعجوزة ويقوم ببطولته الفنان ميدو عادل بشخصية سيد درويش ولقاء سويدان بشخصية جليلة أم الركب والعرض استعراضي غنائي من إخراج أشرف عزب، كما ينافس أيضا بعرض الحادثة في مسرح القاعة وهو من بطولة الفنان الشاب مصطفى منصور.أما المسرح القومي فيعيد تقديم عرض "المتفائل" بطولة النجم سامح حسين وسهر الصايغ، وهو العرض الذي كان يتم تقديمه منذ العام الماضي وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا وضخما وهو من إخراج إسلام إمام.