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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ظهور سمكة عملاقة تشبه «كائن فضائى» بشواطئ أستراليا (صور)

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:24 ص
سمكة عملاقة تشبه
سمكة عملاقة تشبه كائن فضائى
إسلام جمال
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شوهد مخلوق بحري نادر وشبيه بالكائنات الفضائية على أحد شواطئ أستراليا، تاركا السياح مذهولين، بسبب ضخامته وشكلة الذى يشبه المخلوقات الفضائية.

ويبلغ طول الكائن البحرى مترين، ولكن يمكن أن ينمو حتى ضعف الحجم، وفقًا للخبر المنشور بموقع "ديلى ميل" البريطانى.

وتم العثور على الكائن البحرى، والمعروف باسم سمكة الشمس المحيطية، من قبل السياح عند مصب نهر "كينيت" على الساحل الجنوبي الغربي لفيكتوريا.

وقالت كاث رامبتون وزوجها توم، وهما طبيبان بيطريان، إنهما صدما عندما صادفا السمكة الضخمة التي لم يراها أي منهما من قبل.

وقالت السيدة رامبتون، لصحيفة "ديلي ميل"، إن السمكة يبلغ طولها مترين، لكنها كانت لا تزال صغيرة بالنسبة لأنواعها.

وقالت: "أفهم أنها ليست عينة كبيرة جدًا، أعتقد أنها يمكن أن تصل إلى ضعف هذا الحجم".

ما هى سمكة الشمس؟

تم العثور على سمكة الشمس المحيطية في جميع أنحاء المياه الأسترالية، غالبًا ما تكون صدمة المتفرجين عندما تغسل على الشاطئ.

يمكن أن يصل طولها إلى 3 أمتار وارتفاعها 4.2 م وتزن 2.5 طن، يعيشون على نظام غذائي من أسماك الحبار والجيلي مما يجعلهم عرضة لأكل الأكياس البلاستيكية.

غالبًا ما تكون عالقة بالسفن بسبب حجمها الكبير، حيث تعتبر الأسماك من الأطعمة الشهية في بعض أجزاء آسيا بما في ذلك اليابان وكوريا وتايوان.

وعثر السائحان تيم روثمان وجيمس بارهام على الأسماك يوم الإثنين ووصفوها بأنها "غريبة" في المظهر.

وأوضح مدير جمع الأسماك رالف فوستر، من متحف جنوب أستراليا، سابقًا لماذا يتم غسل الكثير من أسماك الشمس على الشاطئ.

وقال فوستر إنه يستحم بشكل متكرر على شواطئ جنوب أستراليا، حيث يتلقى تقارير عدة مرات كل عام.

وتوجد سمكة الشمس في المياه الاستوائية حول العالم، وغالبًا ما يتم الخلط بينها وبين أسماك القرش بسبب زعانفها.
سمكة عملاقة تشبه كائن فضائى
سمكة عملاقة تشبه كائن فضائى
سمكة عملاقة تشبه كائن فضائى
سمكة عملاقة تشبه كائن فضائى
سمكة عملاقة تشبه كائن فضائى
سمكة عملاقة تشبه كائن فضائى

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