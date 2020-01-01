شاهد.. «نيولوك» محمد صلاح بعد قص شعره.. «حلق كابوريا»





شاهد نيولوك محمد صلاح





حرص الجناح الدولي المصري محمد صلاح، على الظهور بنيولوك جديد قبل حلول عيد الأضحى المبارك.ونشر النجم صاحب الـ28 عامًا، اليوم الأربعاء، صورة له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، بقصة شعر جديدة.وكان صلاح قد أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وفي جعبته 19 هدفًا، فيما نجح في تسجيل 24 هدفًا بمختلف المسابقات بشكل عام مع الريدز.وكان فريق ليفربول قد نجح في إنهاء الموسم بالتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي جعبته 99 نقطة.جدير بالذكر أن فريق ليفربول بطل النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا، ودع النسخة الحالية من بوابة أتلتيكو مدريد الإسباني.