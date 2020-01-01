إيران تتحدى كورونا وتخطط للسماح بتجمعات دينية وعقد الاختبارات

تخطط إيران للسماح بإجراء امتحانات القبول السنوية للجامعة ومراسم الحداد الدينية الجماعية الصيف الجاري، رغم ارتفاع أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.وقال الرئيس حسن روحاني، إن طقوس مواكب الحداد العام، المقرر تنظيمها في نهاية أغسطس خلال شهر المحرم، ستمضي قدما "في ظل تنفيذ البروتوكولات الصحية الكاملة"، وفقا لوسائل الإعلام الإيرانية.وينظم الملايين من الشيعة المتدينين طقوس حداد جماعية كل عام عبر إيران وبلاد أخرى ممن بها أعداد كبيرة من الشيعة، بما في ذلك العراق وأفغانستان والهند المجاورة، لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين، تتضمن الطقوس التقليدية تلاوة المراثي، وضرب النفس بالسياط واللطم على الصدر الصدر وفق إيقاع معين.وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 16 ألفا و343 حالة، بعد تسجيل 196 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.