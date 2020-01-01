ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير الجيش الأمريكي التعاون المشترك

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، رايان مكارثي، وزير الجيش في الولايات المتحدة الأمريكية.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية: أن الجانبين بحثا علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزها، خاصة في الشئون الدفاعية والعسكرية.