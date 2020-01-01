ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير الجيش الأمريكي التعاون المشترك
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:35 م
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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، رايان مكارثي، وزير الجيش في الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية: أن الجانبين بحثا علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزها، خاصة في الشئون الدفاعية والعسكرية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية: أن الجانبين بحثا علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزها، خاصة في الشئون الدفاعية والعسكرية.