الإمارات تؤكد دعم جهود مصر للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أزمة الملف الليبي مع سامح شكري، وزير الخارجية.وأكد عبدالله بن زايد، خلال اتصال هاتفي، دعم دولة الإمارات للجهود التي تبذلها مصر للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.