الأوقاف تحذر من استغلال المساجد فى الدعاية لانتخابات الشيوخ

أصدرت وزارة الأوقاف، بيانا حذرت فيه من استغلال المساجد وملحقاتها فى الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ.وقالت الوزارة: "بمناسبة قرب انتخابات مجلس الشيوخ ينبه على جميع العاملين بالأوقاف التزام الحياد التام تجاه جميع المرشحين وعدم السماح باستغلال المساجد أو ملحقاتها أو أي جهة تابعة للأوقاف للدعاية الانتخابية أو تعليق لافتات أو بوسترات أو خلافه وعدم الانحياز دعائيا لأي مرشح على حساب آخر مع التأكيد على المشاركة الإيجابية في كل استحقاق وطني".وتابعت: "الأوقاف لن تقف موقف المتفرج تجاه أي محاولة لاستخدام المساجد في الدعاية الانتخابية، وأنها تحذر الجميع من محاولة استخدامها دعويا أو لوجستيا، سواء بتوزيع منشورات في محيطها، أم تعليق لافتات عليها، أم بأي شكل من أشكال التوظيف الانتخابي".كما أكدت وزارة الأوقاف على جميع قياداتها والعاملين بها بضرورة مراقبة ذلك مراقبة جادة وإبلاغ الوزارة عن أي تجاوزات لتقوم بدورها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوز.