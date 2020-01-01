أمريكا تسحب 12 ألف جندي من ألمانيا (فيديو)

أذاعت فضائية "يورونيوز عربية" لقطات تظهر قيام الولايات المتحدة الأمريكية بسحب 11 ألفًا و900 من جنودها من ألمانيا، لإعادة نشر جزء كبير منهم في بلجيكا وإيطاليا، كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مايك إسبر.وتنظر واشنطن أيضًا في إعادة نشر قوات لها في بولندا ودول البلطيق، في حال التوصل إلى اتفاق مع هذه الدول حول وضع تلك القوات، كما أكد إسبر، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها بصدد إعادة 6400 جندي أمريكي إلى الولايات المتحدة، ونقل نحو 5600 جندي إلى دول أوروبية أخرى.