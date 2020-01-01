خطة «حماية المستهلك» لضبط الأسواق خلال إجازة عيد الأضحى
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:27 م
صلاح عامرةطباعة
أكد الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، عمل الجهاز بكامل طاقته بنسبة 100% خلال إجازة عيد الأضحي؛ لإعادة ضبط الأسواق المحلية من جميع وسائل الغش التجاري ومنع التلاعب في الأسعار.
وأوضح سمير أن ذلك سيتم من خلال 7 محاور وهي كالآتي:
- تكثيف الحملات الرقابية علي المحلات التجارية.
- استهداف عمل المجازر ومحلات الجزارة للتأكد من الذبح في السلخانة والأختام الحكومية.
- المرور على المجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافر السلع بالأسعار المخفضة.
- متابعة الأوكازيون الصيفي وضبط مخالفات الأسعار الوهمية.
- متابعة مبادرة الرئاسية ميغلاش عليك وخاصة للشركات والتجار والصناع المشاركين فيها والتأكد من أن التخفيضات المطروحة حقيقية.
- المرور على المولات والسلاسل التجارية للتأكد من الالتزام بنسب التخفيضات والعروض والخصومات.
- تلقي الشكاوي من المواطنين من خلال الكول سنتر والخط الساخن 19588 والواتس 0128166188.
وأوضح سمير أن ذلك سيتم من خلال 7 محاور وهي كالآتي:
- تكثيف الحملات الرقابية علي المحلات التجارية.
- استهداف عمل المجازر ومحلات الجزارة للتأكد من الذبح في السلخانة والأختام الحكومية.
- المرور على المجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافر السلع بالأسعار المخفضة.
- متابعة الأوكازيون الصيفي وضبط مخالفات الأسعار الوهمية.
- متابعة مبادرة الرئاسية ميغلاش عليك وخاصة للشركات والتجار والصناع المشاركين فيها والتأكد من أن التخفيضات المطروحة حقيقية.
- المرور على المولات والسلاسل التجارية للتأكد من الالتزام بنسب التخفيضات والعروض والخصومات.
- تلقي الشكاوي من المواطنين من خلال الكول سنتر والخط الساخن 19588 والواتس 0128166188.