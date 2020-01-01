خطة «حماية المستهلك» لضبط الأسواق خلال إجازة عيد الأضحى

أكد الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، عمل الجهاز بكامل طاقته بنسبة 100% خلال إجازة عيد الأضحي؛ لإعادة ضبط الأسواق المحلية من جميع وسائل الغش التجاري ومنع التلاعب في الأسعار.وأوضح سمير أن ذلك سيتم من خلال 7 محاور وهي كالآتي:- تكثيف الحملات الرقابية علي المحلات التجارية.- استهداف عمل المجازر ومحلات الجزارة للتأكد من الذبح في السلخانة والأختام الحكومية.- المرور على المجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافر السلع بالأسعار المخفضة.- متابعة الأوكازيون الصيفي وضبط مخالفات الأسعار الوهمية.- متابعة مبادرة الرئاسية ميغلاش عليك وخاصة للشركات والتجار والصناع المشاركين فيها والتأكد من أن التخفيضات المطروحة حقيقية.- المرور على المولات والسلاسل التجارية للتأكد من الالتزام بنسب التخفيضات والعروض والخصومات.- تلقي الشكاوي من المواطنين من خلال الكول سنتر والخط الساخن 19588 والواتس 0128166188.