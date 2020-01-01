«الفيدرالي الأمريكي» يبقي معدلات الفائدة دون تغيير

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير بالقرب من المستويات الصفرية ما بين صفر و0.25%.وأوضح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في بيانه مساء اليوم، أن النشاط الاقتصادي والتوظيف تعافيا نسبيا في الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن مسار الاقتصاد سيعتمد إلى حد كبير على مسار وباء كورونا "كوفيد 19"، وفق قناة "CNBC" نيوز الأمريكية.وأشار الفيدرالي الأمريكي إلى أن البطالة ارتفعت إلى حد ما في الأشهر الأخيرة، لكنها لا تزال أقل بكثير من مستوياتها في بداية العام.وشدد البيان على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ملتزم باستخدام كل الأدوات المتاحة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة.