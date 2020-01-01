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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يجدد رفضه أي إجراء إسرائيلي لضم أراض في الضفة الغربية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:21 م
الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
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جدد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، مشددًا على رفض المملكة أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن ذلك جاء خلال لقاء العاهل الأردني، اليوم الأربعاء، عددا من الشخصيات من محافظات عدة في قصر الحسينية، مشيرة إلى أن الملك عبدالله الثاني، أشاد بالجهود التي بُذلت خلال الأشهر الماضية في مجابهة فيروس كورونا المستجد، وأعرب عن فخره بوصول الأردن إلى مرتبة متقدمة عالميًا في محاربة الفيروس.

كما أعرب عن تقديره لدور الحكومة والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في مواجهة الفيروس، منوها بعمق وتميز العلاقات التي تربط المملكة مع الدول العربية الشقيقة، مشددًا على وقوف الأردن إلى جانب أشقائه في جهودهم للتصدي لتداعيات وباء كورونا.

وأكد أهمية التركيز بشكل أساسي على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مضيفا أن الأردن أثبت قدرته على تحويل التحديات إلى فرص، لافتًا إلى أهمية توسيع الإنتاجية في قطاعات الزراعة والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والصناعات الغذائية.

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