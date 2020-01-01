تحرك أمريكي لفرض عقوبات على تركيا بسبب تدخلاتها في ليبيا  

تحرك أمريكي لفرض عقوبات على تركيا بسبب تدخلاتها في ليبيا
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:56 م
عرضت قناة مداد نيوز السعودية تقرير يسلط الضوء على ما أعلنه نواب أمريكيون عن تجهيز مشروع قانون يدعو إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا لدورها في إذكاء الصراع في ليبيا ومنعها من إقامة جسر حربي فوق البحر الأبيض المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن مجلة Foreign Policy الأمريكية كشفت عن مشروع القانون الذي يتم تحضيره في الكونجرس لإجبار إدارة ترامب على فرض العقوبات على تركيا وسط تحذيرات وزارة الدفاع الأمريكية من نشر المرتزقة الأجانب في ليبيا.
وتابع التقرير أن القانون سيُطلق عليه "الاستقرار الليبي" وستتدرج العقوبات من إلغاء تأشيرات الدخول الأمريكية إلى تجميد الأموال التركية في البنوك الأمريكية.
ولفت إلى أن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت الأسبوع الماضي أن تركيا أرسلت نحو 4000 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي وقدمت أموالا وعرضت الجنسية على آلاف المقاتلين مقابل المشاركة في النزاع الليبي إلى جانب "ميليشيات الوفاق"
وأشار التقرير إلى أن مجلة Foreign Policy الأمريكية كشفت عن مشروع القانون الذي يتم تحضيره في الكونجرس لإجبار إدارة ترامب على فرض العقوبات على تركيا وسط تحذيرات وزارة الدفاع الأمريكية من نشر المرتزقة الأجانب في ليبيا.
وتابع التقرير أن القانون سيُطلق عليه "الاستقرار الليبي" وستتدرج العقوبات من إلغاء تأشيرات الدخول الأمريكية إلى تجميد الأموال التركية في البنوك الأمريكية.
ولفت إلى أن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت الأسبوع الماضي أن تركيا أرسلت نحو 4000 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي وقدمت أموالا وعرضت الجنسية على آلاف المقاتلين مقابل المشاركة في النزاع الليبي إلى جانب "ميليشيات الوفاق"