تحرك أمريكي لفرض عقوبات على تركيا بسبب تدخلاتها في ليبيا  









عرضت قناة مداد نيوز السعودية تقرير يسلط الضوء على ما أعلنه نواب أمريكيون عن تجهيز مشروع قانون يدعو إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا لدورها في إذكاء الصراع في ليبيا ومنعها من إقامة جسر حربي فوق البحر الأبيض المتوسط.وأشار التقرير إلى أن مجلة Foreign Policy الأمريكية كشفت عن مشروع القانون الذي يتم تحضيره في الكونجرس لإجبار إدارة ترامب على فرض العقوبات على تركيا وسط تحذيرات وزارة الدفاع الأمريكية من نشر المرتزقة الأجانب في ليبيا.وتابع التقرير أن القانون سيُطلق عليه "الاستقرار الليبي" وستتدرج العقوبات من إلغاء تأشيرات الدخول الأمريكية إلى تجميد الأموال التركية في البنوك الأمريكية.ولفت إلى أن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت الأسبوع الماضي أن تركيا أرسلت نحو 4000 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي وقدمت أموالا وعرضت الجنسية على آلاف المقاتلين مقابل المشاركة في النزاع الليبي إلى جانب "ميليشيات الوفاق"