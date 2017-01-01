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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بوينج» تسجل خسائر قدرها 2.4 مليار دولار

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:37 م
بوينج
بوينج
وكالات
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أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج، اليوم الأربعاء، تسجيل خسائر قدرها 4ر2 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، مضيفة: إنها تعتزم خفض معدلات الإنتاج في ظل تراجع الطلب عى الطائرات الجديدة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، واستمرار منع تشغيل الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس.

وتراجعت إيرادات بوينج خلال الربع الثاني بنسبة 25 في المئة سنويا إلى 8ر11 مليار دولار.

وذكرت الشركة أنها تعتزم تقليل وتيرة الإنتاج من طائراتها التجارية الرئيسية بسبب الانخفاض الحاد في الطلب على الطائرات.

وتعتزم الشركة إنتاج ست طائرات شهريا من طراز 787 دريملاينر وطائرتين طراز 777 وطائرتين من طراز 777 إكس شهريا خلال العام المقبل، مع السعي لتسليم أول طائرة من طراز 777 إكس خلال.2022

من ناحيته، قال ديف كالهون الرئيس التنفيذي للشركة في بيان، إن "التنوع في محفظة أنشطتنا المتوازنة وخدماتنا الحكومية، والصناعات العسكرية وبرامج الفضاء أتاح لنا بعضا من الاستقرار الحيوي على المدى القصير، في حين اتخذنا خطوات صعبة لكنها ضرورية للتكيف مع حقائق السوق الجديدة".

وقالت بوينج، إنها تعتزم زيادة إنتاجها من الطراز 737 ماكس تدريجيا بعد أن استأنفت إنتاج هذا الطراز في مايو الماضي، عقب فترة توقف بسبب قرار سلطات الطيران في العالم وقف تشغيل طائرات هذا الطراز منذ مارس 2019 نتيجة حادثي تحطم طائرتين منه خلال 5 أشهر.

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