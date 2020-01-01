ضبط 280 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بكفر الشيخ

قال الدكتور أيمن عبداللاه، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه تم تكثيف الحملات المشكلة من أطباء التفتيش على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري للحفاظ على صحة المواطنين وتوفير غذاء آمن وصحي في عيد الأضحي المبارك.وأكد الدكتور أيمن عبداللاه، أن الحملات انطلقت تحت إشراف الدكتور خالد البراوى، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وذلك بالرقابة والتفتيش على اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها وثلاجات الحفظ ومحلات الجزارة، للحفاظ على صحة المواطنين وسلامة اللحوم المعروضة في المحال والأسواق استعدادا لحلول عيد الأضحى.وانطلقت الحملة بنطاق مركز ومدينة الحامول، وتم ضبط إجمالي وزن مضبوطات 230 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير محاضر جنح أمن دولة طوارئ والعرض علي النيابة العامة.كما تمكنت الحملة من ضبط 50 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية في مركز سيدي سالم، وليس عليها أي أختام، وتم تحرير محضر بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.