الحكومة الإيطالية تحصل على دعم من «الشيوخ» لزيادة عجز الميزانية في 2020

أجاز مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الأربعاء، للحكومة أن تزيد العجز في ميزانية 2020، وهو ما يمهد الطريق أمام موافقة في أوائل أغسطس على أحدث حزمة تحفيزية تهدف لمساعدة الاقتصاد على التغلب على تداعيات أزمة فيروس كورونا.وسترفع الإجراءات الجديدة، وقيمتها الإجمالية 25 مليار يورو (29.36 مليار دولار)، العجز في الميزانية الإيطالية إلى 11.9 بالمئة من الناتج القومي مقارنة مع عجز بلغ 1.6 بالمئة في عام 2019 وهو الأدنى في 12 عاما، ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في وقت لاحق اليوم.وتتوقع إيطاليا أن دينها العام، وهو ثاني أعلى دين عام في منطقة اليورو بعد اليونان، سيرتفع إلى 157.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.