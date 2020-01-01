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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ أسوان: بدأنا استعادة العافية من جائحة كورونا (فيديو)

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:35 م
أشرف عطية، محافظ
أشرف عطية، محافظ أسوان
سناء إسماعيل
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قال أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة تلتزم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19-.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة «صدى البلد»، أن المحافظة بحكم فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة الإقبال عليها لن يكون مثل المحافظات السياحية الأخرى، بينما هناك إجراءات احترازية في عيد الأضحى المبارك، وهناك غرفة عمليات لمتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

واستكمل: أن التعليمات الخاصة برئيس الوزراء تنفذ بحذافيرها، وأسوان بدأت تستعيد عافيتها بعد الجائحة، لا سيما أن المحافظة لم تسجل أي إصابات منذ أيام، وهناك مستشفيات كانت تحتوي على 100 % من الإصابات باتت الآن لا يتعدى المصابون فيها نسبة 45%.

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