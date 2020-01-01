خرائط برامجية مميزة على شاشات وإذاعات «الوطنية للإعلام» احتفالًا بعيد الأضحى

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، أن قطاعاتها المختلفة أعدت خرائط برامجية متميزة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك عبر إذاعاتها وقنواتها المختلفة.- قطاع الإذاعةوتبرز خطة الإذاعة المصرية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مظاهر العيد في كل أنحاء الجمهورية، وكذا استعدادات المحافظات والجهات المعنية لتوفير الخدمات للمواطنين والتوعية الصحية والغذائية وتوفير سبل الترفيه للجماهير فى المتنزهات وأماكن الاحتفال.وتحتفل إذاعة "البرنامج العام" بعيد الأضحى المبارك عبر فقراتها المفتوحة وبرامجها طوال أيام العيد، كما تقوم بإذاعة تنويهات خاصة بالعيد وبطاقات المعايدة من المستمعين وإذاعة أجمل أغنيات العيد.وتقدم الإذاعة عددا من الفترات المفتوحة تبدأ عقب صلاة العيد بفترة بعنوان "صباح الخير يا عيدنا الكبير" من الساعة ٨ إلى الساعة ١٠ صباحا وتستمر طوال أيام العيد، وتشمل مداخلة يومية حول النقل والمرور خلال أيام العيد والجهود المبذولة من جهة المسئولين للتيسير على المواطنين والإرشادات والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها مع الاحتفال بالعيد، كما تقدم حوارات مع خبراء التغذية وأفضل الطرق لتناول اللحوم بلا مشاكل صحية، وتعرض جولة في المحافظات مع وإيضاح سبل التخلص من مخلفات الأضاحي دون تلويث الشوارع، كما يتم التواصل مع وزارة الصحة خلال الفترة المفتوحة لاستعراض الجهود المبذولة للحفاظ على صحة الموطنين، فضلا عن إجراء حوارات مع القائمين على توفير سبل الترفية للجماهير في المتنزهات.وفي فترة الضحى تقدم الإذاعة الفترة المفتوحة "أهلا بالعيد" تستضيف خلالها بعض الفرق الفنية، وتقدم بطاقات معايدة عبر تسجيلات مع كبار الفنانين، وفي المساء تقدم فترة مفتوحة ثالثة تستضيف خلالها أحد نجوم المجتمع في المجال السياسي أو الفني أو الرياضي، ويكون الحوار عن العيد والفلكولوريات المتصلة به.كما تطوع الإذاعة عددا من البرامج للاحتفال بالعيد، منها "ما يطلبه المستمعون" يوميا في العيد من الساعة ١٠:٣٠ صباحا، و"أوتار موسيقية" أول أيام العيد عن الألحان الدينية التي كتبت ولحنت للعيد، و"شعبيات مصرية" أول أيام العيد وتقديم مواويل وابتهالات عن الحج وعيد الأضحى، و"على شط بحر النغم" ثاني أيام العيد، و"الراديو صديقي في العيد" ولقاء مع الموسيقار منير الوسيمي عن أعماله في العيد في الراديو، و"كل مطرب وله مقامه" ويقدم حلقة خاصة عن الأغنيات التي تغنت بعيد الأضحى المبارك، و"ديوان وألحان" وحلقة خاصة عن ديوان الشاعر صالح جودت بصفة عامة وقصائدة التي تحتفي بالحج والعيد بصفة خاصة وفي مقدمتها الثلاثية المقدسة التي تغنت بها أم كلثوم، و"القاهرة أون لاين" ويستعرض جانبا من احتفالات العيد على شبكة الإنترنت.وأعدت الإذاعة برامج خاصة بمناسبة وقفة عرفة عيد الأضحى منها برنامج "لبيك اللهم لبيك" وسهرة "أجمل الذكريات" وبرنامج "عيلة مرزوق" مع د. نهلة جمال الكاتبة ومدربة التنمية البشرية و"طبق العيد" مع أكثر من شيف وطرق عمل أطباق العيد الشهية.وتحتفل شبكة "صوت العرب" بعيد الأضحى المبارك عبر خريطة متميزة من برامج وفترات مفتوحة وأغنيات طوال أيام العيد، حيث تقدم الفترة المفتوحة "صباح الخير يا عرب" في التاسعة صباحا ويتضمن لقاءات مع شخصيات من كل الدول العربية والإسلامية يقدمون التهاني بالعيد ويقدمون نبذة عن الاحتفال بالعيد فى بلدانهم، وفترة "أهلا بالعيد" في ١٠:٣٥ صباحا وفترة مع المستمعين حول ذكريات العيد، وفترة "الشيف فى العيد" ١٢ ظهرا حول أكلات عيد الأضحى المبارك، وفترة "عساكم من عواده" ٢:٣٠ عصرا مع شخصية عربية حول العيد فى بلدها والطقوس الخاصة بالاحتفال به وذكرياته.وتقدم الشبكة في التاسعة مساءً فترة "دروس الحج" على مدار أيام العيد وتتناول في أول أيام العيد درس التضحية والفداء كدرس من دروس الحج وتطبيقها فى الواقع، كما تتحدث في ثاني أيام العيد عن وحدة الكلمة كدرس من دروس الحج وتطبيقها فى حياتنا العامة، أما ثالث أيام العيد فتتحدث عن النظام كدرس من دروس الحج وتطبيقه فى حياتنا العامة، بينما تتناول رابع أيام العيد درس الوداع كمعنى إيجابي فى الحج بتوديع كل ما هو سئ بالخروج من الذنوب.وتطوع الشبكة مجموعة من البرامج القصيرة للاحتفال بالعيد منها "يومك سعيد" و"صورة " و"أغاني وعجباني" و"فنون وتراث" و"ليلة طرب"، وتقدم في السهرة فيلما معالج بطريقة إذاعية في الحادية عشرة مساء، حيث تقدم أول أيام العيد فيلم نصف ساعة جواز (شادية ورشدي أباظة)، وفي ثاني أيام العيد فيلم أم العروسة (تحية كاريوكا وعماد حمدي)، وفي ثالث أيام العيد فيلم واحدة بواحدة (عادل إمام وميرفت أمين)، وفي رابع أيام العيد فيلم ميدو مشاكل (أحمد حلمي وشيرين).وتحتفل إذاعة الشرق الأوسط بعيد الأضحى المبارك عبر تقديم احتفالية تتضمن مجموعة من الفقرات وتهاني العيد مع كبار النجوم والمستمعين ولقاءات مع الشباب عن كيفية احتفاله بالعيد، وهذه الاحتفالية تمتد من العاشرة صباحًا وحتي العاشرة مساء يوميا طوال أيام العيد الأربعة، كما تقدم خلال أيام العيد فترات مفتوحة بأفكار مختلفة وهي فترة "نهارنا عيد" وتتضمن لقاءات مع النجوم في مختلف المجالات حول كيفية قضاء العيد، و"غني للعيد" وتتضمن لقاءات غنائية مع مطربين وملحنين وشعراء حول أغنيات العيد، و"جديد في العيد" فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع النجوم والمستمعين حول الجديد في حياتهم خلال هذه الفترة وما حدث في العيد من نجاح أو عمل فني أو مناسبة عائلية، و"الأكلة على مين" وتتضمن لقاءات مع شيفات لتقديم أكلات للعيد بطرق متنوعة وأيضا لقاءات مع المستمعين لتقديم اقتراحاتهم والطرق الخاصة بهم، و"اضحك العيد يطلع أحلى" وفترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع رسامي الكاريكاتير لرسم صورة مبهجة للعيد والتعليق عليها، و"عيد بوك" وتتضمن أطرف التعليقات والكوميكس الموجودة على مواقع التواصل المختلفة ومناقشتها والتعليق عليها مع المستمعين بشكل كوميدي خفيف، و"صحة وهنا" وتقدم لقاءات مع خبراء التغذية والسمنة والنحافة عن كيفية أكل اللحوم وغيرها من أكلات العيد بشكل صحي متوزان، وفترة "فيلم العيد" مع المستمعين لاختيار فيلم من الأفلام المفضلة لديهم.أما شبكة "الشباب والرياضة" فتحتفل بالعيد عبر فقراتها المفتوحة وأبرزها فترة "العيد عيدنا" وجولة في محافظات مصر المحروسة حول الاحتفال في كل محافظة ونقل طبيعة الاحتفال واختلاف طبيعة الاحتفال في كل محافظة عن غيرها حيث التنوع والثراء الإنساني والثقافي في محافظات مصر، وفترة "دوزان" وتتناول شكل الاحتفال بالعيد من خلال الطقوس العربية وموائد الأسر والعزومات وكذلك استضافة لمجموعة من المطربين لتقديم أحدث أغانيهم على الهواء والتواصل مع المستمعين لتقديم التهاني ونشر الفرحة، وفترة "دربكة في بيتي" وتتناول أشكال المرح والبهجة وأسلوب كل بيت في الاستمتاع بفرحة العيد، كما تقدم الشبكة برامج مطوعة ولقاءات مع النجوم والرياضين داخل مصر منها برامج "بعيد عليك" و"العيد فرحة" و"الجيمر" و"كروان الملاعب" و"أهلا بالعيد".وجاءت خريطة شبكة القرآن الكريم للاحتفال بعيد الأضحى المبارك لتشمل إذاعة تهنئة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وكذلك تهنئة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، للشعب المصري بهذة المناسبة، ونقل شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من أحد المساجد الكبرى.كما تقدم الشبكة عددا من البرامج مثل برنامج "حديث العيد" ويذاع على مدار أيام العيد ويستضيف الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس والدكتور هاني تمام المدرس بجامعة الأزهر والدكتور الشحات العزازي من علماء وزارة الأوقاف والدكتور عصام الروبي من علماء وزارة الأوقاف، كما تطوع باقي البرامج للحديث عن العيد ومنها "خاطرة دعوية" و"دقيقة فقهية" و"كتابات إسلامية" و"منبر الفكر".وتعرض الشبكة فترة مفتوحة على الهواء مباشرة "بين السائل والفقية" للحديث حول الأعياد في الإسلام وكذلك الرد على أسئلة المستمعين حول العيد والأضحية، كما تقدم فترة مفتوحة على الهواء مباشرة "الإسلام والحياة" تذاع رابع أيام العيد تحت عنوان الدروس المستفادة من عيد الأضحى وما يتعلق بالأضحية ودروس الفداء والصبر على الابتلاء وجزاء المحسنين.أما الشبكة الثقافية فتحتفل بعيد الأضحى المبارك حيث يقدم البرنامج الإنجليزي "استعراض الصباح" وفقرة تتناول مناسك الحج، ويتلقى البرنامج اتصالات هاتفية من المستمعين لتلقي التهاني بالعيد مع إذاعة عدد من الأغنيات المحببة لنفوس المستمعين، و"الفترة المفتوحة" وتتناول أجواء الاحتفال بالعيد في مصر وفي الدول العربية والإسلامية والإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الدولة ووزارة السياحة في كل المؤسسات السياحية من فنادق ومنتجعات وذلك بهدف السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.ويحتفل البرنامج الفرنسي بمناسبة عيد الأضحى حيث يعرض يوم الجمعة فترة مفتوحة وإذاعة أجمل الأغاني الفرنسية والحديث عن عادات عيد الأضحى في الدول العربية، أما البرنامج الألماني فيقدم فترة مفتوحة على الهواء مباشرة لتلقي مكالمات المستمعين للتهنئة بهذه المناسبة وتقديم فقرة عن الأصل الديني والتاريخي لهذه المناسبة ضمن فقرات الفترة المفتوحة.وفي قطاع التليفزيون المصرييحتفل القطاع بعيد الأضحى المبارك على مدار أيام العيد بتطويع برامجه للاحتفال بتلك المناسبة العطرة باستعراض مظاهر العيد وإذاعة مجموعة متنوعة من الأفلام العربية والأغاني.وتقدم القناة الثانية مجموعة من البرامج المطوعة وهى "طعم البيوت" و"ألوان" و"ذاكرة الأيام" و"مصر جميلة" و"قولوا للناس حسنا" و"على أرض مصر" و"بوضوح" و"مقعد أمام الشاشة"، كما تقدم مجموعة من الأفلام العربية وهي "عظمة الإسلام" يوم وقفة عرفات، و"عسكر فى المعسكر" عصر أول أيام العيد، و"بنات العم" عصر ثانى أيام العيد، و"غبى منه فيه" عصر ثالث أيام العيد و"العتبة الخضرا" صباح رابع أيام العيد.كما تقدم القناة مجموعة من المسرحيات وهي "شاهد ماشفش حاجة" في سهرة وقفة عرفات" و"علشان خاطر عيونك" سهرة أول أيام العيد" و"البرنسيسة" عصر ثانى أيام العيد، و"البيجاما الحمرا" عصر ثالث أيام العيد و"تخاريف" عصر رابع أيام العيد.وتقدم القناة الفضائية المصرية مجموعة من البرامج المطوعة للاحتفال بالعيد وهي "صباحنا مصرى" و"حديث الصباح" و"سيدتى" و"حلوة يا بلدي" و"مصر أرض الجمال" و"العالم من حولك" و"موال من بلدى"، كما تقدم مجموعة من الأفلام العربية وهي "عظمة الإسلام" ظهيرة وقفة عرفات، وفى السهرة فيلم "ورد الغرام"، و"العتبة الخضراء" صباح ثانى أيام العيد، و"أنا وهو وهى" صباح ثالث أيام العيد، و"دلع البنات " صباح رابع أيام العيد.كما تقدم القناة مجموعة من المسرحيات وهي "ريا وسكينة" عصر أول أيام العيد و"الدخول بالملابس الرسمية" عصر ثانى أيام العيد و"الدلوعة" عصر ثالث أيام العيد و"حالة حب" عصر رابع أيام العيد.وفي قطاع القنوات الإقليميةيحتفل القطاع بعيد الأضحى المبارك بداية من يوم وقفة عرفات وعلى مدار أيام العيد بتطويع برامج قنوات القطاع للاحتفال بتلك المناسبة العطرة وذلك باستعراض مظاهر العيد في الأقاليم المختلفة، وتتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة وعرض مجموعة كبيرة من الألحان والأغاني الشهيرة المرتبطة بالعيد، فضلًا عن إذاعة مجموعة من الأعمال الدرامية والمسرحيات والأفلام الدرامية والأفلام التسجيلية.وتقدم قناة "القاهرة" مجموعة من البرامج المطوعة للاحتفال على مدار أيام العيد ووقفة عرفات وهى "صباح القاهرة" و"الكاميرا بين الناس" و"أكلات العيد" و"المرأة فى العيد" و"العاصمة والناس" و"صحتك فى العيد" و"مواهب ق3"، كما تقدم مجموعة من الأفلام العربية وهي "بيت الله الحرام" ظهيرة وقفة عرفات، و"غبى منه فيه" سهرة أول أيام العيد و"حارة برجوان" سهرة ثانى أيام العيد و"المجانين فى نعيم" سهرة ثالث أيام العيد و"وحياة قلبى وأفراحه" سهرة رابع أيام العيد.كما تقدم القناة مجموعة من المسرحيات وهى "الجوكر" سهرة وقفة عرفات و"موسيقي فى الحى الشرقى" ظهيرة أول أيام العيد و"غزل البنات" عصر ثانى أيام العيد، و"سكر زيادة" عصر ثالث أيام العيد و"الدلوعة" عصر رابع أيام العيد.وتحتفل قناة "القنال" بعيد الأضحى المبارك عبر تقديم مجموعة من البرامج المطوعة للاحتفال على مدار أيام العيد وهى "صبيان وبنات" و"أكلة هنية" و"الضمة تحلى" و"القنال اليوم" و"فى قلب الحدث "من أجل مصر"، كما تقدم مجموعة من المسرحيات وهي "راقصة قطاع عام" سهرة أول أيام العيد" و"سيدتى الجميلة" سهرة ثانى أيام العيد و"العيال كبرت" سهرة ثالث أيام العيد و"كارمن" سهرة رابع أيام العيد.كما تقدم القناة مجموعة من الأفلام العربية وهى "اضحك الصورة تطلع حلوة" سهرة أول أيام العيد و"طأطأ وريكا وكاظم بيه" سهرة ثانى أيام العيد و"أي أي" سهرة ثالث أيام العيد و"فى الصيف لازم نحب" سهرة رابع أيام العيد.أما قناة "الإسكندرية" فتقدم مجموعة من البرامج المطوعة للاحتفال على مدار أيام العيد ووقفة عرفات وهى "راجل واثنين ستات" و"براعم اسكندرية" و"انا وانت" و"اسكندرية من تانى" و"خطوات شابة" و"اسكندرانية"، كما تقدم مجموعة من المسرحيات وهى "حزمنى يا" سهرة أول أيام العيد و"عائلة سعيدة جدًا" سهرة ثانى أيام العيد و"حالة حب" سهرة ثالث أيام العيد و"فارس بني خيبان" سهرة رابع أيام العيد.كما تقدم القناة مجموعة من الأفلام العربية وهى "هجرة الرسول" يوم وقفة عرفات و"آيس كريم فى جليم" سهرة أول أيام العيد و"واحدة بواحدة" سهرة ثانى أيام العيد و"عفريتة إسماعيل ياسين" سهرة ثالث أيام العيد و"دايما معاك" سهرة رابع أيام العيد.وتقدم قناة "الدلتا" مجموعة من البرامج المطوعة للاحتفال على مدار أيام العيد وهى "صباح الدلتا" و"علشان بكرة" و"نهار جديد" و"أمل المستقبل" و"لست وحدك" و"ريف بلدنا" و"بنت مصر"، كما تقدم مجموعة من الأفلام العربية وهى "التوت والنبوت" سهرة أول أيام العيد و"سوق المتعة" سهرة ثانى أيام العيد و"حديث المدينة" سهرة ثالث أيام العيد و"المراهقات" سهرة رابع أيام العيد.كما تقدم القناة مجموعة من المسرحيات وهى "كارمن" سهرة أول أيام العيد و"أنا وهو وسموه" سهرة ثانى أيام العيد و"سيدتى الجميلة" سهرة ثالث أيام العيد" و"شارع محمد على" عصر رابع أيام العيد".وطوعت قناة "الصعيد" مجموعة من البرامج للاحتفال على مدار أيام العيد وهى "صباح الصعيد" و"همزة وصل" و"الحق فى الحياة و"من قلب الحدث" و"شبابنا" و"أسيوط بين الماضى والحاضر"، كما تقدم مجموعة من الأفلام العربية وهى "حنفى الأبهة" سهرة أول أيام العيد و"أقوى الرجال" سهرة ثانى أيام العيد و"المجانين فى نعيم" سهرة ثالث أيام العيد" و"أشغال شاقة" سهرة رابع أيام العيد.كما تقدم القناة مجموعة من المسرحيات وهى "شاهد ماشفش حاجة" سهرة أول أيام العيد" و"العيال كبرت" سهرة ثانى أيام العيد و"وجهة نظر" سهرة ثالث أيام العيد" و"فندق الأشغال الشاقة" عصر رابع أيام العيد".وتقدم قناة "طيبة" مجموعة من البرامج المطوعة للاحتفال على مدار أيام العيد وهى "صباح طيبة" و"حياتنا" و"أحلامهم البسيطة" و"يلا شباب" و"بورتريه" و"شارع الجنوب" و"طيبة تيوب"، كما تقدم مجموعة من المسرحيات وهى "تخاريف" ظهيرة أول أيام العيد و"أخويا هايص وانا لايص" ظهيرة ثانى أيام العيد و"حزمنى يا" ظهيرة ثالث أيام العيد و"هالو شلبى" ظهيرة رابع أيام العيد.كما تقدم القناة مجموعة من الأفلام العربية وهى "الرصيف" سهرة أول أيام العيد و"يوم ما تقابلنا" سهرة ثانى أيام العيد و"جحيم تحت الأرض" سهرة ثالث أيام العيد و"غريب في الميناء"سهرة رابع أيام العيد.