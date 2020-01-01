دار الكتب المصرية.. 150 عاما من ذاكرة الوطن

فى مثل هذا اليوم الموافق 29 يوليو عام 1870، وضع قانون دار الكتب المصرية ولائحة نظامها، وبمقتضاه قامت دار الكتب، وبدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الفكري، وبناءً على اقتراح على باشا مبارك ناظر ديوان المعارف آنذاك، أصدر الخديوى إسماعيل الأمر العالى بتأسيس دار للكتب بالقاهرة "الكتبخانة الخديوية المصرية".ولعبت دار الكتب المصرية والوثائق القومية طوال تاريخها دورًا فى توثيق وأرشفة الوثائق المصرية، ما يقرب من 57 ألف مخطوط تتراوح بين البرديات والمخطوطات الأثرية، والوثائق الرسمية مثل حجج الوقف ووثائق الوزارات المختلفة إلى غير ذلك. وهي أكبر مكتبة في مصر، تليها مكتبة الأزهر ومكتبة الإسكندرية الجديدة.وتضم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية مجموعة من الإدارات المركزية، منها الإدارة المركزية لدار الكتب برملة بولاق، والإدارة المركزية لدار الكتب بباب الخلق ويمثلان في مجموعهما المكتبة الوطنية المصرية، والإدارة المركزية لدار الوثائق وتمثل أيضا الأرشيف الوطني المصري والإدارة المركزية للمراكز العلمية بالقاهرة، أو الأرشيف الوطني المصري هي دار لحفظ المخطوطات الأثرية والوثائق القومية في مصر.وفى عام 1966م تم ضم دار الوثائق المصرية إلى دار الكتب المصرية، وفى عام 1993م صدر القرار الجمهورى بإنشاء الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وأصبح لها هيكل تنظيمى مستقل.