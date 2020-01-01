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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تفاصيل توقيع 12 اتفاقية للبحث عن الغاز والبترول بشرق المتوسط (فيديو)

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:24 م
حمدي عبدالعزيز،
حمدي عبدالعزيز،
سناء إسماعيل
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قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه تم توقيع 12 اتفاقية جديدة للبحث عن الغاز والبترول بالصحراء الغربية وشرق المتوسط، ومناطق البحر الأحمر.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة «صدى البلد»، أن استراتيجية الوزارة لزيادة الثروة البترولية من الغاز أو البترول تحتاج لطرح مزايدات عالمية، وبعدها يتم عقد اتفاقات بترولية، على أن ترسل إلى مجلس الوزراء وبدوره يرسلها إلى مجلس النواب، ثم يصدر بها موافقة، لتوقع الاتفاقات مع الشركات الفائزة.

وتابع أنه تم توقيع 12 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز بالصحراء الغربية وشرق البحر المتوسط، ومناطق البحر الأحمر، وبالتالي هذه المناطق ستكون واعدة بعد حدوث عدد من الاكتشافات بها، لزيادة الاحتياطات البترولية والإيرادات والدخل القومي المصري، وتأمين الإنجازات البترولية من الغاز أو البترول.

واستكمل أن تفعيل هذه الاتفاقات سيكون عندما يصدر القانون ويوقع عليها وزير البترول، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقات البترولية تم إعدادها وطرحها في ظل ظروف صعبة، لا سيما أن صناعة البترول العالمية عانت كثيرًا في 5 أشهر ماضية، بينما في وزارة البترول في مصر استمرت شركات البترول العالمية في علمها ولم تتوقف، ما يؤكد رؤيتهم الصحيحة لمصر ومصداقيتها وبرامج الإصلاح الاقتصادي، وكل ذلك ساهم في نجاحها.

وواصل حديثه، أن كشف بشروش للغاز، تم الإعلان عن نجاحه بتحقيق كشف أول يوليو الحالي، موضحًا أن الشركات الأجنبية مقدرة رصد 100 مليون قدم مكعب من الغاز كإنتاج أولي.

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