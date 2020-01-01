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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من الكنيسة برئاسة الأنبا تادرس

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:24 م
محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من الكنيسة
بورسعيد:شيماء رشاد
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمكتبه، وفدا من الكنيسة بالمحافظة برئاسة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، ورجال الكنيسة.

وقدم الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، التهنئة لجميع أهالي المحافظة بمناسبة عيد الأضحي المبارك، مؤكدًا: "أشقاؤنا المسلمون دائمًا لهم السبق في القيام بتقديم التهاني أثناء الأعياد"، مشيدًا بـ"روح الأخوة والمحبة التي تجمع بين نسيج الوطن الواحد".

وقدم محافظ بورسعيد، الشكر للأنبا تادرس ورجال الكنيسة على التهنئة بقرب حلول عيد الأضحي، لافتا إلى روح المحبة والمودة التي تجمع شركاء الوطن الواحد.

وأوضح أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه "ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة في جميع المناسبات"، مشيدًا بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.

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