رئيس الوزراء يكلف المحافظين بحملات لرصد مخالفات البناء وإزالتها

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضر بمقر المجلس اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وذلك لمتابعة ومناقشة بعض الملفات المهمة على مستوى المحافظات.وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة متابعة المحافظين لمدى توافر كافة السلع الاستهلاكية بجميع المنافذ، مع الأخذ في الاعتبار أيضا ضرورة متابعة توافر الوقود بأنواعه على مستوى جميع المحافظات.كما شدّد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، التي صدرت عن اللجنة العليا لمواجهة أزمة فيروس كورونا، ووجه المحافظين بضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بكل حسم، لاسيما ما يتعلق بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعي، وكذلك في جميع المصالح الحكومية وكافة المنشآت الأخرى التي تشهد إقبالا كثيفا من الجمهور، وذلك للحفاظ على معدل تراجع الإصابات بهذا الفيروس، وانخفاض معدل الوفيات به، منبها على استمرار غلق الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات طوال فترة العيد.كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بمتابعة توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية في المستشفيات على مستوى جميع المحافظات، خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتشديد على تواجد الأطقم الطبية في المستشفيات والوحدات الصحية، خاصة المستشفيات المخصصة للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا.وفي الوقت نفسه، كلف رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بتفعيل العمل بغرف العمليات على مدار الساعة؛ حتى يتسنى التدخل الفوريّ في حال حدوث أي مشكلة.ووجه رئيس الوزراء، كذلك بتكثيف الحملات والمرور اليومي على مدار الأربع والعشرين ساعة؛ لرصد أي مخالفات بناء، خاصة خلال فترة الإجازة، والتعامل معها على الفور بالإزالة مع الإحالة للنيابة العسكرية.وفي ختام الاجتماع، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، المحافظين، وجميع المواطنين بقدوم عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن تحمل الأيام المقبلة كل الخير للجميع، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء.