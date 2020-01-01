المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بترويج المخدرات بالمعادى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حاتم محمد الخولى، بمعاقبة المتهم "أسامة.ر" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض بالمعادى.صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد الخولى، وعضوية المستشارين محمد سيف النصر محمد، ومحمد أحمد الشرقاوي، وأمانة سر شريف محمد علي، ووائل عبدالمقصود.وأسندت النيابة للمتهم "أسامة. ر"، عامل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار بدائرة قسم المعادى، وحيازة المواد المخدرة الأخرى بقصد الاتجار، وسلاح أبيض "شفرات" بدون مصوغ قانونى.وشهد معاون مباحث قسم المعادى، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش المتهم، انتقل لحيث أيقن تواجده وقام بضبطه، وبتفتيشه عثر على حقيبة بها لفافات مخدر الهيروين، و20 قرص مخدر وعدد من الشفرات، ومبلغ مالى وهواتف محمولة، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض لتقطيع تجارته، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.