رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بترويج المخدرات بالمعادى

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:24 م
متهم
متهم
عادل عبد العال
طباعة
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حاتم محمد الخولى، بمعاقبة المتهم "أسامة.ر" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض بالمعادى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد الخولى، وعضوية المستشارين محمد سيف النصر محمد، ومحمد أحمد الشرقاوي، وأمانة سر شريف محمد علي، ووائل عبدالمقصود.

وأسندت النيابة للمتهم "أسامة. ر"، عامل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار بدائرة قسم المعادى، وحيازة المواد المخدرة الأخرى بقصد الاتجار، وسلاح أبيض "شفرات" بدون مصوغ قانونى.

وشهد معاون مباحث قسم المعادى، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش المتهم، انتقل لحيث أيقن تواجده وقام بضبطه، وبتفتيشه عثر على حقيبة بها لفافات مخدر الهيروين، و20 قرص مخدر وعدد من الشفرات، ومبلغ مالى وهواتف محمولة، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض لتقطيع تجارته، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.

موضوعات متعلقة

«خلوه عندكم».. أبناء يرفضون استلام والدهم من «عزل بلطيم»

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

شقيق «طبيب الغلابة» يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

‎وزيرة الهجرة تتابع حادث مقتل مصريين على يد سعودي

الصور

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

الأكثر قراءة

الوزير: رفع أسعار تذاكر 38 قطارا غدا.. و«الأولى الفاخرة» بـ125 جنيها

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

تفاصيل موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

رئيس برج البرلس: غريق المدينة طلع لما أمه نادت عليه

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

انتقام الزعيم.. أسرار أشهر معركة بين أحمد زكي وعادل إمام بسبب «هستيريا»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

نجم الساعة

قائمة أفلام عيد الأضحى 2020

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

طريقة سهلة لاستقبال تردد قناة الزمالك على النايل سات 2020

«المزدلفة».. ثالث المشاعر المقدسة ومكان مبيت الحجاج بعد الوقفة الكبرى

مبادرة مايغلاش عليك 2020.. رابط مبادرة تحفيز الاستهلاك والشركات mobadra.gov.eg

جبل الرحمة.. أشهر معالم «عرفات» وموقف الرسول فى خطبة الوداع

مقالات الرأي
صفوت البياضي
انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية انتكاسة خطيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
مستقبل العولمة.. رؤية صينية «1»
مؤمن المحمدي
عبدالحى أديب
خالد عكاشة
الشراكة الاستراتيجية «الصين وإيران».. نقلة كبيرة فى الحرب الباردة
المزيد

الثقافة

دار الكتب المصرية.. 150 عاما من ذاكرة الوطن

«جماليات النص بين الكتابة والقراءة» ضمن «ثقافة أونلاين»

20 أغسطس.. افتتاح المعرض الرابع للكتاب بدارالمعارف بالإسكندرية

فعاليات ندوة «كورونا والإرهاب البيولوجي» بمكتبة القاهرة الكبرى