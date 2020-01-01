«صحة قنا» تبدأ في سحب بلازما المتعافين من كورونا

بدأ اليوم المركز الإقليمي لنقل الدم بقيادة الدكتورة هبة فوزي مدير بنك الدم الإقليمي بقنا، في سحب البلازما من الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا، في خطوة متميزة في طريق اكتشاف حلول لعلاج المصابين من فيروس كورونا في حضور الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا والدكتور محمد الديب مدير مستشفي قنا العام.وتستخدم البلازما في علاج الحالات المصابة بالكورونا وسط إقبال ملحوظ من الأشخاص المتعافين من المرض في رسالة منهم على حرصهم على تقديم العون الي المرضي المصابين.وذكرت مدير بنك الدم الإقليمي بقنا، أن التبرع يتم بصورة آمنة وفي إطار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للمتبرعين.وقدم الدكتور راجي تواضروس الشكر للمتبرعين بالبلازما على إقبالهم على التبرع.وذكر وكيل الوزارة، أن عملية التبرع تتم عقب إجراء كافة التحاليل اللازمة لهم الاطمئنان على صحة المتبرع.وأضاف تواضروس، أن عملية التبرع تسهم كثيرا في التسريع من عملية مكافحة فيروس كورونا وزيادة نسب الشفاء من المرض.