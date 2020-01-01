رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تشريح جثة شاب عثر عليه مقتولًا داخل مزرعة في السلام

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:22 م
جثة شاب
جثة شاب
طباعة
أمرت نيابة السلام اليوم الأربعاء، بتشريح جثة شاب عثر عليه مقتولا داخل مزرعة دواجن بجوار مركز شباب بمنطقة السلام لبيان الأسباب، وكلفت بفحص بلاغات التغيب للوصول كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة القتيل، أنها لشاب في منتصف العقد الثالث من العمر، وأن الجثة في حالة تحلل فضلا عن انفجار البطن وانتفاخ باقي الجثة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا رئيس مباحث قسم شرطة السلام، مفاده تلقيه بلاغا من الأهالى بوجود جثة شخص داخل مزرعة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص داخل مزرعة تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتورطين في الحادث، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

موضوعات متعلقة

شقيق «طبيب الغلابة» يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

رئيس برج البرلس: غريق المدينة طلع لما أمه نادت عليه

‎وزيرة الهجرة تتابع حادث مقتل مصريين على يد سعودي

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

الصور

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

الأكثر قراءة

الوزير: رفع أسعار تذاكر 38 قطارا غدا.. و«الأولى الفاخرة» بـ125 جنيها

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

تفاصيل موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

رئيس برج البرلس: غريق المدينة طلع لما أمه نادت عليه

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

انتقام الزعيم.. أسرار أشهر معركة بين أحمد زكي وعادل إمام بسبب «هستيريا»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

نجم الساعة

قائمة أفلام عيد الأضحى 2020

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

طريقة سهلة لاستقبال تردد قناة الزمالك على النايل سات 2020

«المزدلفة».. ثالث المشاعر المقدسة ومكان مبيت الحجاج بعد الوقفة الكبرى

مبادرة مايغلاش عليك 2020.. رابط مبادرة تحفيز الاستهلاك والشركات mobadra.gov.eg

جبل الرحمة.. أشهر معالم «عرفات» وموقف الرسول فى خطبة الوداع

مقالات الرأي
صفوت البياضي
انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية انتكاسة خطيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
مستقبل العولمة.. رؤية صينية «1»
مؤمن المحمدي
عبدالحى أديب
خالد عكاشة
الشراكة الاستراتيجية «الصين وإيران».. نقلة كبيرة فى الحرب الباردة
المزيد

الثقافة

دار الكتب المصرية.. 150 عاما من ذاكرة الوطن

«جماليات النص بين الكتابة والقراءة» ضمن «ثقافة أونلاين»

20 أغسطس.. افتتاح المعرض الرابع للكتاب بدارالمعارف بالإسكندرية

فعاليات ندوة «كورونا والإرهاب البيولوجي» بمكتبة القاهرة الكبرى