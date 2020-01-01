تشريح جثة شاب عثر عليه مقتولًا داخل مزرعة في السلام

أمرت نيابة السلام اليوم الأربعاء، بتشريح جثة شاب عثر عليه مقتولا داخل مزرعة دواجن بجوار مركز شباب بمنطقة السلام لبيان الأسباب، وكلفت بفحص بلاغات التغيب للوصول كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية.وكشفت مناظرة النيابة لجثة القتيل، أنها لشاب في منتصف العقد الثالث من العمر، وأن الجثة في حالة تحلل فضلا عن انفجار البطن وانتفاخ باقي الجثة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا رئيس مباحث قسم شرطة السلام، مفاده تلقيه بلاغا من الأهالى بوجود جثة شخص داخل مزرعة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث.وبالفحص تبين العثور على جثة شخص داخل مزرعة تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتورطين في الحادث، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.