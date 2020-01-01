طوارئ قصوى فى المحافظات لـ«عيد آمن»

ولاء القاضى - مصطفى علم الدين ياسمين شعيب - سارة الوردانى -هبة عويضة - عمرو الحوتى

زينب علاء - محمد حفيظ -على حسين - مصطفى فتحى -شيماء رشاد - إسراء توفيق -محمد أبوشادى

المنيا: حظر ذبح الأضاحى فى الشوارع.. وتفتيش على المخابز

الوادى الجديد: رقابة مشددة على المجازر

الإسكندرية: حظر السباحة فى الشواطئ

بنى سويف:متابعة غلق المتنزهات

بورسعيد: غرف عمليات 24 ساعة

مطروح: تأمين الكهرباء ضد الأعطال

الدقهلية: حملات على الأسواق

الشرقية: ضبط اللحوم المغشوشة

سوهاج: انتشار أمنى بالكورنيش لردع التحرش

أسوان: غرامة لمخالفى إجراءات الذبح

استعدت المحافظات ومديرياتها الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، عبر تنفيذ حملات ميدانية لضبط الشارع وتوفير احتياجات المواطنين، خلال فترة الإجازة، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا.واتخذ المحافظون إجراءات مشددة، جاء على رأسها منع ذبح الحيوانات فى الشوارع وحظر إقامة شوادر لبيع المواشى، وتوفير أماكن بجانب المجازر الرسمية لتقديم خدمة الذبح مجانًا، حفاظًا على البيئة، وتضمنت الإجراءات غلق الحدائق ومراقبة الأسواق ومنع التجمعات للحد من انتشار الوباء، وغيرها من الإجراءات التى نستعرضها خلال التقرير التالى:قرر اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، حظر ذبح الحيوانات بالشوارع وحظر إقامة شوادر بيع المواشى، على أن يجرى الذبح طوال عيد الأضحى بالمجازر الرسمية مجانًا، تحت إشراف مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، وبالتزامن أعلنت مديرية الزراعة بالمنيا عن إلغاء جميع إجازات العاملين.ووجه «القاضى» مديريتى التموين والطب البيطرى والوحدات المحلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف القرار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التشديد على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خلال عيد الأضحى، كما وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية والرقابية بالاستمرار فى تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية اليومية على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم للتأكد من جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين.وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، مسئولى المحافظة، بفرض الرقابة المشددة على المجازر والأماكن العامة التى سيجرى ذبح الأضاحى بها، وفرض الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات فى أيام العيد، للحد من انتشار فيروس كورونا.وكلف «الزملوط» المسئولين بالمرور الدائم بالشوارع والطرقات وتنفيذ إجراءات الغلق للمحال التجارية المخالفة وعدم إقامة أى أفراح أو تجمعات داخل الكتل السكنية، وأهاب بأهالى الإقليم الحفاظ على أنفسهم والإبلاغ عن أى حالات إصابة قد تظهر.قال مصدر أمنى إن اللواء سامى غنيم، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، شدد على قوات الأمن سرعة التصدى إلى ظاهرة التحرش خلال أيام العيد، موجهًا بتكثيف دوريات ضباط قسم شرطة مكافحة جرائم الآداب العامة وضباط إدارة البحث الجنائى والشرطة النسائية لضبط المتحرشين فى الشوارع والميادين العامة ومناطق المتنزهات وأمام دور السينما، وذلك للحد من الظاهرة والقضاء عليها.وأشار المصدر إلى أنه تم تكليف قوات الأمن بتكثيف حملاتها فى جميع أنحاء المحافظة، وفحص مستأجرى الشقق المفروشة والوحدات الفندقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، فضلًا عن تعيين خدمات للمرور المستمر على الشواطئ، لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلقها ومنع المواطنين من التسلل إلى مياه البحر للاستحمام فيه.بدوره، قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إنه تم وضع خطة محكمة للمرور والمراقبة والمتابعة لتشمل جميع شواطئ الإسكندرية، للتأكد من منع المواطنين من التجمع ونزول مياه البحر، خوفًا على حياتهم.وأوضح رشاد، أنه سيتم التنسيق مع أقسام الشرطة المختلفة لتنفيذ هذا الهدف، مع الوضع فى الاعتبار أن بعض الشواطئ ليست بها أسوار أو بوابات، مثل الشواطئ بغرب الإسكندرية وشاطئ أبوقير شرق الإسكندرية. وفيما يخص كورنيش المدينة، أوضح «رشاد» أنه سوف يتم التنسيق مع مديرية الأمن لتكرار تجربة غلق طريق الكورنيش، كما تم فى أعياد شم النسيم وعيد الفطر.فى بنى سويف، أنهت جميع القطاعات بالمحافظة، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى، وذلك برفع درجات الاستعداد فى جميع المرافق الحيوية، خاصة فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التى تمر بها البلاد.وقال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إن جميع القطاعات بالمحافظة ستلتزم بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق الحدائق والمتنزهات واتخاذ جميع التدابير اللازمة بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية، لمنع التجمعات.وأكد «غنيم» أن هناك تنسيقًا بين غرف العمليات بمديريات التموين والصحة والطب البيطرى لتفعيل وتكثيف دور الرقابة التجارية على الأسواق، وفحص المعروض من المواد الغذائية والأطعمة، للتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات والمرافق الخدمية وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة.أعلن عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن إنهاء جميع الاستعدادات لاستقبال العيد، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء تعمل على مدار ٢٤ ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين للتعامل معها فورًا، مؤكدًا ضرورة أن تقدم مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء الخدمات بكفاءة عالية. كما أصدر «الغضبان» توجيهاته لمديريتى الطب البيطرى والتموين والأحياء وجميع الجهات المعنية بتكثيف جهودها لمراقبة أعمال الذبح بالمجزر ومحلات الجزارة، وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من توافر جميع السلع الرئيسية وصلاحية السلع المعروضة.شدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على أن المحافظة استعدت مبكرًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك عبر استعراض عدة مقترحات لتيسير الخدمات على المواطنين وزائرى المحافظة، والظهور بشكل لائق، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأوضح أنه تم التنسيق بين كل الجهات المعنية، وتشكيل غرف عمليات على مدار الساعة، للتأكد من توافر كل الخدمات ومتابعة أى شكاوى، والرد عليها فى حينها، مع تكثيف حملات الرقابة على الأسواق، والاطمئنان على توافر احتياجات المواطنين من سلع غذائية والتأكد من سلامتها. وأضاف: «المحافظة وضعت خطة شاملة للحفاظ على استقرار وتأمين التيار الكهربى واطمأنت على جاهزية فرق الطوارئ والسيارات والمعدات والأفراد لصيانة أعمدة الإنارة ومواجهة أى أعطال قد تطرأ خلال فترة العيد، بالإضافة إلى أنها ستشهد عودة الأنشطة الثقافية إلى المسرح الخارجى بقصر ثقافة مطروح».كشف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن أن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئاسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء ستتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين للتعامل معها فورًا.وقال مختار، فى بيان، أمس، إن مديرية الطب البيطرى والتموين والأحياء وكل الجهات المعنية كثفت جهودها لمراقبة أعمال الذبح بالمجزر ومحلات الجزارة، وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من توافر كل السلع الرئيسية وصلاحية السلع المعروضة.وشدد على أهمية المرور على محلات الجزارة للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وكذلك أعمال النظافة والتطهير عقب الذبح.ذكر الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أن المديرية تكثف حملاتها لضبط اللحوم المغشوشة، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين. وأشار إلى أنه سيتم فتح المجازر بالمجان، طوال أيام العيد، لاستقبال مذبوحات الأهالى، حفاظًا على الصحة العامة وضمان عدم الذبح خارج المجزر. وقالت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن المديرية استعدت لتنفيذ حملات مفاجئة ومكبرة، للتفتيش على شوادر اللحوم والمحلات التجارية، لمتابعة الأسعار والتأكد من عدم التلاعب بها، ومراقبة التجار ووضع ضوابط لهم، والتأكد من توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية.أكد اللواء عصام الليثى، سكرتير عام محافظة سوهاج، أن المحافظة شهدت تنفيذ حملات نظافة مكثفة بكل المدن والأحياء، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمصالح والمنشآت الحيوية، مثل محطة السكة الحديد، استعدادًا للعيد.وأضاف: «لدينا غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وغرف فرعية بالأحياء والمراكز التابعة، تعمل على مدار الساعة، لتلقى شكاوى المواطنين، والعمل على إزالتها فورًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية».وكشفت مصادر أمنية بسوهاج عن تكثيف حملات ضبط الأسواق للقضاء على جشع التجار ومحاولات رفع أسعار السلع خلال أيام العيد، مع تنفيذ خطة انتشار على الطرق والمداخل الرئيسية للمحافظة، وشارعى كورنيش النيل، الغربى والشرقى، وفى المتنزهات العامة، لمنع أى احتكاكات ومواجهة حالات التحرش خلال فترة العيد.قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فرض غرامة مالية قدرها ٣ آلاف جنيه، على كل من يقوم بذبح الأضاحى فى الشوارع، فى ظل التصريح لكل المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة، مجانًا، طيلة أيام العيد. كما قرر حظر إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، مع فرض غرامات تصل إلى ٢٠ ألف جنيه على من يخالف ذلك من المواطنين أو محلات الجزارة وإلزامه بإزالة هذه الشوادر.