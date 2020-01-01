«أمن الجيزة» ينهي استعداداته لتأمين احتفالات عيد الأضحى

انتهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، من إعداد خطة تأمين محكمة تهدف الي الحفاظ علي الأمن والنظام ومكافحة الجريمة وحماية المواطنين خلال الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشال فيروس كورونا المستجد.اعتمدت الخطة علي رفع حالة الاستعداد القصوي وإلغاء الإجازات ونشر الأقوال والارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة بكافة المحاور والمنشآت الحيوية، وكذا الدفع بقوات الشرطة النسائية وقوات خاصة في المناطق المتوقع تزاحم المواطنين بها للتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات المتبعة؛ للحد من انتشال فيروس كورونا المستجد خلال أيام عيد الأضحى المبارك.وشملت الخطة ربط كافة الأجهزة اللاسلكية الخاصة بالضباط بغرفة عمليات كبرى بالمديرية، فضلا علي المتابعة اللحظية المستمرة مع رؤساء القطاعات ومديري المباحث والبحث الجنائي لتنفيذ خطة محكمة تستهدف ضرورة احترام حقوق الإنسان فى الشارع، وتحقيق الانضباط وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين وبث روح الطمأنينة بينهم خلال أيام عيد الأضحي المبارك، وكذلك تكثيف الخدمات المرورية علي كافة المحاور والطرق الرئيسية ونشر سيارات الإغاثة حفاظا على سلامة المواطنين.