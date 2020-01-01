التحقيقات: السرعة الزائدة وراء وفاة شاب في حادث أعلى دائري المرج

كشفت تحقيقات نيابة المرج الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول، في حادث انقلاب دراجة بخارية "توريسكل" أعلى دائري المرج، والذي أسفر عن مصرع شاب، أن السرعة الزائدة وراء الحادث.كانت قد تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من أحد المواطنين يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق دائرى بالمرج، وتم توجيه رجال المرور إلى المكان الحادث، وتبين وفاة شخص أثناء قيادته دراجة بخارية يحمل عليها خضراوات، وتم نقل الشاب المتوفي بسيارة إسعاف إلى المستشفى، وتسبب الحادث في توقف حركة السير.وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.