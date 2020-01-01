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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

يحيى الفخرانى يبحث عن سيناريو مسلسل لتقديمه فى رمضان

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:15 م
يحيى الفخرانى
يحيى الفخرانى
محمد قدرى
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قرر الفنان الكبير يحيى الفخرانى وطاقم عمل فيلم «الصحبة الحلوة» تأجيل تصوير الفيلم لأجل غير مسمى، وذلك بسبب انشغال بعض أفراد الطاقم بأعمال أخرى، بالإضافة إلى استمرار الخطر الناتج عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر داخل فريق العمل، إنه لا صحة لما تم تداوله خلال الأيام الماضية حول استئناف تصوير الفيلم خلال الأيام الماضية، موضحة أن موعد العودة إلى التصوير لم يتحدد بعد ولم يجر النقاش حوله.

وأضافت المصادر أن «الفخرانى» لا يزال يبحث عن مسلسل جديد يعود به إلى الدراما الرمضانية فى الموسم المقبل، على أن يتسم بالدسامة الدرامية مع سهولة التنفيذ، مشيرة إلى أنه قرأ أكثر من سيناريو ولم يستقر على أىٍّ منها، كما أنه لم يقصر بحثه على الدراما الصعيدية فقط، كما تداول البعض فى الفترة الماضية.

يذكر أن النجم الكبير قرر العودة لعرض مسرحيته «الملك لير» على مسرح «كايرو شو» بعد تراجع انتشار فيروس كورونا فى الأسابيع الأخيرة.

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