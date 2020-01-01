السياحة والمصايف: شواطئ الإسكندرية مغلقة لحين انتهاء العيد

أكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن كافة المساحات الشاطئية مغلقة تماما لحين انتهاء إجازة العيد، حفاظًا على صحة المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا من جهة، وللحد من حوادث الغرق التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية.وأشار رشاد في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "اليوم" إلى أن هناك 61 شاطئا على امتداد 65 مترا مغلقة تمامًا بأوامر رئيس مجلس الوزراء، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات لمنع التجمعات للحد من انتشار الفيروس.وقال إن غلق الشاطئ يعني غلق جميع الخدمات الموجودة عليها وأهمها خدمات الإنقاذ، والتي كانت السبب في حوادث الغرق السابقة نتيجة اندفاع بعض الأشخاص وتعريض حياتهم للخطر، لافتًا إلى أن الشواطئ الخاصة بالمنشآت السياحية والفنادق مفتوحة نتيجة اجتيازها بالاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة، وما دون الفنادق مغلق حتى انتهاء إجازة العيد.